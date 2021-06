Max Verstappen verwacht dat Mercedes het hem komend weekend tijdens de tweede Grand Prix in Oostenrijk moeilijker zal maken dan dat dat afgelopen weekend het geval was. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing won toen met overmacht op de Red Bull Ring.

Verstappen was in het voorbije weekend in twee van de drie vrije trainingen de snelste, veroverde in de kwalificatie poleposition en reed in de race zijn grootste concurrent in de strijd om de wereldtitel Lewis Hamilton, die als tweede eindigde in de Mercedes, op een grote achterstand.

"Het winnen van onze thuisrace vorig weekend was te danken aan het hele team. Daar mogen we heel blij mee zijn, maar we kunnen niet verwachten dat we dit weekend gemakkelijk hetzelfde resultaat behalen", blikt Verstappen in een persbericht van Red Bull vooruit op de eerstvolgende race.

"De concurrentie heeft geleerd van wat ze niet zo goed hebben gedaan en ook hebben we zachtere bandencompounds, wat ook voor opschudding kan zorgen. Ik reken erop dat iedereen dit weekend meer in de buurt zit, want dat is wat normaal gesproken gebeurt bij een back-to-back op hetzelfde circuit."

'Vind het belangrijk dat iedereen probeert te verbeteren'

Het momentum in de strijd om de wereldtitel ligt volledig bij Verstappen. Hij zegevierde in de laatste twee Grands Prix en heeft daardoor na acht van de 23 races een voorsprong van achttien punten op titelverdediger en zevenvoudig wereldkampioen Hamilton.

"Het is voor mij belangrijk om te zien dat iedereen binnen het team gemotiveerd is en de prestaties probeert te verbeteren. Ik blijf ieder weekend het maximale geven, zodat we onze voorsprong kunnen behouden. We staan er heel goed voor, maar we moeten er op alle fronten bovenop blijven zitten."

De tweede Grand Prix in Oostenrijk, waarbij geen restricties meer gelden wat betreft de toeschouwers en de tribunes op het circuit zullen volstromen met in totaal 140.000 fans, begint vrijdag met de eerste twee vrije trainingen. De derde vrije training is zaterdag om 12.00 uur en de kwalificaties is diezelfde dag om 15.00 uur. De race is zondag om 15.00 uur.