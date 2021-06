Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zondag na afloop van de Grand Prix van Stiermarken gezegd dat zijn team is gestopt met het doorontwikkelen van de auto. Zijn collega-teambaas Christian Horner van Red Bull Racing gelooft daar echter weinig van.

"Dit is de eerste race in acht jaar waarin we overduidelijk snelheid tekortkwamen", analyseerde Wolff bij Sky Sports. "Je kon nu zien dat we zijn gestopt met het doorontwikkelen van de auto voor dit jaar, omdat het volgend seizoen zo belangrijk is om goed werk af te leveren."

"Red Bull blijft maar nieuwe aerodynamische onderdelen toevoegen en we moeten ze ook voor hun tactische werk een compliment geven. We voelen dat ze aan het weglopen zijn. We moeten de koppen bij elkaar steken en alles uit ons pakket halen wat erin zit, want het seizoen is nog lang. Deze titelstrijd is nog zeker niet voorbij."

De Formule 1-auto's van volgend seizoen worden drastisch veranderd. De auto's krijgen een robuuster uiterlijk, waarmee inhalen makkelijker zou moeten worden.

Max Verstappen pakte op overtuigende wijze de zege in Spielberg en reed van de eerste tot de laatste ronde aan de leiding. Mercedes-coureur Lewis Hamilton eindigde als tweede en zijn teamgenoot Valtteri Bottas completeerde de top drie.

Horner: 'Toto wil graag de aandacht afleiden'

Horner nam de uitspraken van Wolff met een grote korrel zout. "We weten allemaal dat Toto graag de aandacht af wil leiden", zei de Brit bij Motorsport.com. "Ik geloof echt niet dat zij de rest van het seizoen geen enkel nieuw onderdeel op de auto meer gaan plaatsen."

"Maar wat ze bij Mercedes doen moeten ze zelf weten. Wij moeten ons gewoon blijven focussen op onszelf. Natuurlijk moeten we ook kijken naar volgend seizoen en als dat betekent dat we dit jaar iets harder moeten werken dan de andere teams, dan doen we dat graag."

WK-leider Verstappen (156 punten) liep door zijn zege in Spielberg, zijn vierde overwinning van het jaar, opnieuw weg bij Hamilton (138 punten). Komend weekend staat op de Red Bull Ring de Grand Prix van Oostenrijk op het programma.