Max Verstappen loopt steeds verder uit op zijn rivaal Lewis Hamilton, de Red Bull is nu duidelijk de snelste auto van het veld en de verhoudingen in het Formule 1-seizoen 2021 tekenen zich af. Hoe realistisch is de eerste Nederlandse wereldtitel in de Formule 1 en legt Mercedes zich daar al bij neer?

"Zolang er geen updates meer komen, zijn dit de uitslagen die je vanaf nu gaat zien. En volgens mij zitten er geen updates in de pijplijn." Het eerste weekend in Oostenrijk is een realitycheck voor Hamilton. Terwijl Red Bull nog driftig aan de auto van Verstappen sleutelt, verklaarde Mercedes-teambaas Toto Wolff dat zijn team zich al volledig op 2022 focust. Vandaar dat Hamilton dat maar even benadrukte op de persconferentie, zondagmiddag na de race in Spielberg. Met naast hem winnaar Verstappen.

De Nederlander heeft jarenlang weinig kunnen uitrichten tegen het onaantastbare Mercedes, maar nu is er opeens de kans om wereldkampioen te worden. Dat beseft Red Bull ook. "Dus wij verbeteren onze auto gewoon door."

Het volgende seizoen werpt al een flinke schaduw over 2021. De teams moeten volgend jaar met volledig nieuwe auto's op de proppen komen, voorzien van een totaal ander aerodynamisch concept. Tegelijkertijd is er een budgetlimiet: er mag niet naar believen met geld worden gesmeten. Daarnaast zijn er grenzen gesteld aan het ontwikkelingsproces, bijvoorbeeld voor hoelang de windtunnels mogen worden gebruikt.

'Heel slimme mensen nemen dat soort besluiten'

Niet gek dus, dat teams die graag een stap willen maken in het klassement zich al volledig op volgend seizoen richten. Ferrari is er daar een van. Vanaf nu is dus ook Mercedes gestopt met de ontwikkeling van de auto van dit jaar, aldus Wolff. Een besluit dat Hamilton vast even rauw op zijn dak viel.

"We hebben heel slimme mensen die dat soort besluiten nemen", reageerde de Brit diplomatiek. "Wij coureurs zouden het natuurlijk heerlijk vinden om weer updates te krijgen, maar dat zit er gewoon niet in."



Mercedes en Hamilton benadrukken dat ze de strijd voor dit seizoen nog niet hebben opgegeven, maar het strijdtoneel verplaatst zich wel steeds meer naar de klachtenlijn van de FIA. Het gaat dan over banden, pitstops en vleugels.

Hamilton zei zondagmiddag bijvoorbeeld te hopen dat er snel een nieuwe 'technical directive' komt voor de achtervleugels van Red Bull. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen buigen die nog steeds te ver achterover, hoewel er al sinds de GP van Frankrijk nieuwe tests zijn die de Red Bull nog steeds probleemloos doorstaat.

Lewis Hamilton en Max Verstappen tijdens de persconferentie na de race. Lewis Hamilton en Max Verstappen tijdens de persconferentie na de race. Foto: Getty Images

Verstappen kan Hamilton nu overal pijn doen

Terwijl Hamilton nog verder speculeerde over de achtervleugel en de motor van de Red Bull, bleef Verstappen stoïcijns voor zich uitkijken. De Limburger blijft voorzichtig, maar weet wel dat hij de middelen heeft om Mercedes en vooral zijn grote titelrivaal Hamilton vanaf nu elke race pijn te doen. En ook al staat hij nog geen straatlengte voor (achttien punten), Verstappen geldt nu wel als de grote titelfavoriet.



De zorgen van Red Bull zijn misschien voor later. Het lijkt er een beetje op dat het team van Verstappen de centen op dit seizoen heeft gezet en volgend jaar wel kijkt hoe de vlag erbij hangt, al spreekt de 23-jarige Nederlander dat tegen.

"Ook wij zijn echt wel gefocust op volgend jaar", was hij stellig. Met de WK-leiding bij de coureurs en constructeurs stevig in handen staat Verstappen uiteraard wel achter de aanpak van zijn team. "Ik heb niet het idee dat er sprake is van een compromis, maar dat zal de toekomst wel uitwijzen."

Maar ook voor Red Bull kan de duidelijkheid snel komen: als Verstappen blijft winnen en Mercedes echt niet meer terug in de strijd komt, dan kan ook op het hoofdkwartier in het Engelse Milton Keynes de volledige focus op 2022. En dan is Nederland maar mooi een wereldkampioen Formule 1 rijker.