Christian Horner was zondag euforisch na de zege van Max Verstappen bij de Grand Prix van Stiermarken. De 23-jarige Nederlander reed de volledige race aan de leiding in Spielberg en vergrootte zo zijn leidende positie in het kampioenschap.

"Dit was onze dominantste overwinning tot nog toe", zei Horner tegen Sky Sports. "Het hele team werkt op dit moment ontzettend hard. De enige tegenvaller vandaag was de pitstop van Sergio (Pérez, red.). Verder was het een vlekkeloos optreden van ons hele team en zeker van Max."

De eerste pitstop van Pérez verliep trager dan gebruikelijk waardoor hij zijn derde plek verloor aan Valtteri Bottas. Verstappen vertrok van poleposition en stond zijn leidende positie geen ronde af. De Limburger kwam met een halve minuut voorsprong op nummer twee Lewis Hamilton over de finish.

"Max heeft de race uitstekend gecontroleerd", vervolgde Horner. "Een éénstopstrategie was voor hem verreweg het snelst vandaag en die voerde hij tot in de perfectie uit. Nu is het zaak om deze vorm door te trekken."

Verstappen won voor de veertiende keer een Grand Prix en staat in het klassement op 156 punten. Hamilton geeft als nummer twee achttien punten toe. Dit jaar was Verstappen ook al de sterkste in het Italiaanse Imola, in Monaco en in Frankrijk op Paul Ricard.

Het Formule 1-seizoen wordt volgende week al vervolgd met de Grand Prix van Oostenrijk die ook op de Red Bull Ring op het programma staat.