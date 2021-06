Lewis Hamilton vindt dat de Grand Prix van Stiermarken andermaal heeft laten zien dat Red Bull Racing momenteel veruit het snelste Formule 1-team is. De wereldkampioen van Mercedes werd tweede, op flinke afstand van Max Verstappen.

"Het was een beetje een eenzame race. Ik probeerde erbij te blijven, maar Red Bull is heel snel en heeft echt grote stappen gezet in de laatste races. Het was onmogelijk om bij te blijven", zei Hamilton in een eerste reactie.

"Ik weet niet waar we allemaal tijd verliezen, maar hun lange run ziet er sowieso beter uit. We verliezen veel op het rechte stuk. Het is wel positief dat we vandaag aardig wat punten hebben gepakt."

Verstappen won voor de veertiende keer een Grand Prix en staat in het klassement op 156 punten. Hamilton geeft als nummer twee achttien punten toe op zijn Nederlandse concurrent.

"Maar ik probeer me geen zorgen te maken", aldus de Brit. "Red Bull is nu simpelweg sneller en ik moet ieder weekend gewoon mijn uiterste best doen. We hebben een soort update nodig en zullen op de een of andere manier moeten verbeteren."

Volgende week staat de Grand Prix van Oostenrijk op het programma. Die race wordt eveneens op de Red Bull Ring verreden.