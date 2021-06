Max Verstappen is blij dat hij zondag wederom een belangrijke stap heeft gezet naar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing won met overmacht de Grand Prix voor Stiermarken en vergrootte daardoor zijn voorsprong op Lewis Hamilton.

Verstappen kwam tijdens de race geen moment in de problemen. Hij consolideerde zijn poleposition bij de start en reed daarna gestaag weg bij Hamilton. Die probeerde hem nog wel te verrassen met een undercut, maar ook dat lukte hem niet en hij eindigde als tweede.

"Of dit de makkelijkste zege was uit mijn carrière? Je weet nooit hoe het loopt, maar ik voelde vanaf het begin een goede balans in de auto. Ook de banden waren aan het einde prima te managen", zei Verstappen in een eerste reactie op de Red Bull Ring.

"We moesten nog wel even scherp zijn toen Mercedes een ronde eerder naar binnen ging voor een pitstop, maar ook dat ging vlekkeloos. We focusten ons vandaag op de rondetijden en dat werkte erg goed."

Max Verstappen stapt juichend uit zijn auto na zijn zege in de Grand Prix van Stiermarken. Max Verstappen stapt juichend uit zijn auto na zijn zege in de Grand Prix van Stiermarken. Foto: Pro Shots

'Ik kijk erg uit naar volgende week'

Verstappen heeft na 8 van de 23 Grands Prix achttien punten voorsprong op Hamilton. Omdat er volgende week ook wordt geracet op de Red Bull Ring, gloort voor de Limburger opnieuw een mooi weekend.

"Dat is heel positief, maar we zullen het volgende week gewoon weer moeten laten zien. We moeten de komende dagen kijken naar de dingen die beter moeten, maar ik kijk erg uit naar de volgende race", aldus Verstappen.

"Het ziet er goed uit allemaal. We moeten op deze voet door blijven gaan, hard blijven pushen, en dan heb ik er alle vertrouwen in dat we volgende week opnieuw erg goede zaken kunnen doen."