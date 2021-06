Max Verstappen heeft zondag de Grand Prix van Stiermarken op de Oostenrijkse Red Bull Ring op zijn naam geschreven. De Nederlander hield rivaal Lewis Hamilton achter zich en liep daarmee verder uit in de strijd om de wereldtitel.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

De WK-leider van Red Bull komt met zijn veertiende overwinning op 156 punten. Hamiltons totaal komt met de tweede plaats een extra punt voor de snelste rondetijd op 138 punten.



Verstappen kwam goed weg van poleposition en maakte het gat op Hamilton gedurende de race beetje bij beetje steeds groter. Nadat de zevenvoudig wereldkampioen er bij de enige serie pitstops niet langs kwam, gaf die zijn poging om te winnen op. Verstappen en zijn Red Bull waren simpelweg te snel. Het enige dat Hamilton nog restte was een extra pitstop om op verse banden de snelste rondetijd te rijden.



Valtteri Bottas kwam in zijn Mercedes als derde over de streep, gevolgd door Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. Red Bull probeerde de Mexicaan met een gewaagde strategie nog wel langs Bottas te krijgen, maar kwam daarvoor net een ronde tekort. Pérez was de derde plek eerder kwijtgeraakt na een langzame pitstop.

Red Bull liep desondanks iets uit in de strijd om het constructeurskampioenschap. De voorsprong op Mercedes werd vergroot met drie punten en bedraagt nu 40 punten.

Verstappen pakte bij de start de leiding en stond die niet meer af Verstappen pakte bij de start de leiding en stond die niet meer af Foto: Getty Images

Leclerc blinkt uit met knappe inhaalrace

Achter de coureurs van Red Bull en Mercedes won Lando Norris de strijd om 'best of the rest', met een vijfde plaats voor de McLaren-coureur. Toch pakte concurrent Ferrari meer punten, met een zesde plaats voor Carlos Sainz en een zevende voor Charles Leclerc. Laatstgenoemde Monegask pakte die plek na een fraaie inhaalrace. In de eerste ronde moest de Ferrari-coureur een pitstop maken voor een nieuwe voorvleugel. Leclerc werd verkozen tot 'Driver of the day'.



Lance Stroll pakte in de Aston Martin de achtste plaats, met vlak achter hem Fernando Alonso in de Alpine en Yuki Tsunoda in de AlphaTauri. Het was derde keer dat de 21-jarige Japanner punten wist te scoren.



De Grand Prix van Stiermarken verliep vrijwel incidentloos. Alleen in de eerste ronde was er enige chaos, nadat Leclerc met zijn voorvleugel de achterband van Pierre Gasly lekprikte. De Fransman raakte vervolgens Nicholas Latifi en Antonio Giovinazzi nog en viel vervolgens uit.



Naast Gasly was George Russell de enige andere uitvaller. De Engelsman leek opweg om voor het eerst met de Williams punten te pakken, maar moest halverwe de strijd staken door een probleem aan zijn Mercedes motor.



De volgende race is over een week. De Grand Prix van Oostenrijk is weer op de Red Bull Ring.