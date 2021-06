Met Max Verstappen op poleposition gaan vandaag om 15.00 uur de lichten uit voor de Grand Prix van Stiermarken. Een vooruitblik op de race, waarbij vooral naar de lucht gekeken moet worden.

Er is namelijk kans op regen en onweer. De vraag is of dat Verstappen wel goed uitkomt. Op papier in ieder geval niet: de Red Bull van de Nederlander rijdt vooral met een kleinere achtervleugel, wat inhoudt dat zijn auto minder downforce genereert.

Dat levert in droog weer een hoge topsnelheid op, maar onder natte omstandigheden lijkt de met grotere vleugels uitgeruste Mercedes in het voordeel. Grip komt niet alleen uit de vleugels, dus het kan best zijn dat Verstappen op nat asfalt gewoon kan meekomen.

Voor Hamilton is regen een van de kansen om Verstappen te verslaan. Op droog asfalt lijkt dat namelijk een lastige klus te worden. Dat beaamde de zevenvoudig wereldkampioen zaterdag zelf na de kwalificatie.

"Onze analyse is dat Red Bull een kwart seconde sneller is op de langere runs. Ik hoop dat we dat nog wat kunnen dichten." De manier waarop de Mercedes met de banden omgaat, zou Hamilton daarbij kunnen helpen.

Red Bulls droomscenario: Pérez voor Hamilton

Een tweede voordeel is dat Red Bull de tweede man, Sergio Pérez, dicht achter Hamilton heeft. De Mexicaan start als vierde, op de zachtere softbanden. Verstappen en Hamilton vertrekken op de mediums.

Doorgaans zijn coureurs op de zachtere banden iets beter weg bij de start. Het zou het droomscenario zijn voor Red Bull als Pérez zich voor Hamilton weet te nestelen.

Dan moet hij wel afrekenen met stoorzender Lando Norris in de McLaren op de derde plaats, uiteraard Valtteri Bottas achter zich houden en Verstappens eigen start moet goed zijn. De Nederlander komt dit seizoen steeds goed van zijn plek.

Norris kan goede zaken doen in de McLaren

Achter de strijd tussen Red Bull en Mercedes kan Norris zijn team dit weekend opnieuw een groot plezier doen in de strijd om de derde plek in het constructeurskampioenschap met Ferrari. Charles Leclerc start op de zevende plaats, terwijl Carlos Sainz (twaalfde) en Daniel Ricciardo (dertiende) eerst een slechte kwalificatie moeten goedmaken.

Twee namen uit de top tien verdienen nog de aandacht: Pierre Gasly, die een topweekend (en topseizoen) draait in de AlphaTauri en als zesde mag vertrekken. En George Russell, die in de Williams als tiende van start gaat na een gridstraf voor Gasly's teamgenoot Yuki Tsunoda. De 23-jarige Brit wil dolgraag zijn eerste punten voor Williams scoren. Zeker als het gaat regenen is die kans vrij reëel.



Blijft het droog, dan is de Grand Prix van Stiermarken volgens bandenleverancier Pirelli een eenstopper, van de soft- of de mediumbanden naar de harde banden. De race bestaat uit 71 ronden.