Voor de vierde keer dit seizoen starten Max Verstappen en Lewis Hamilton zondag naast elkaar vanaf de eerste startrij op een Grand Prix. De titelstrijd gaat daarmee zodra de lichten uitgaan direct weer verder, al is de race in Oostenrijk nog slechts een onderdeel van de koude oorlog die gaande is tussen Red Bull Racing en Mercedes.

Eerst waren er de tracklimits, daarna ging de aandacht naar de vleugels, vervolgens kwamen de banden in beeld, met direct erachteraan de pitstops. Daar zijn de motoren als bij bijgerecht aan toegevoegd. Alles in de verhitte strijd tussen Red Bull en Mercedes is inmiddels een twistpunt

"Iedereen probeert je altijd te naaien in deze sport", zei Valtteri Bottas zaterdag na de kwalificatie. Die sloot de Fin als tweede af, maar door een gridstraf start hij als vijfde.

Bottas kreeg die straf omdat hij vrijdag bij het wegrijden spinde in de pitsstraat, voor de deur van McLaren. Terwijl de monteurs van dat team de Mercedes ogenschijnlijk vriendelijk weer in de goede richting duwden, had de teamleiding van McLaren al geklaagd bij de FIA. De penalty was daarna snel uitgedeeld.

Het was slechts een klein voorbeeld van hoe teams elkaar dwarszitten, terwijl McLaren en Mercedes nota bene opvallend vaak in hetzelfde kamp zitten. Zeker als het gaat om het aanpakken van Red Bull.

Vanaf de Grand Prix van Hongarije worden de pitstops van -vooral - Red Bull waarschijnlijk langzamer. Vanaf de Grand Prix van Hongarije worden de pitstops van -vooral - Red Bull waarschijnlijk langzamer. Foto: Getty Images

'Alleen een technische vraag gesteld'

Zo was McLaren-teambaas Andreas Seidl het eerder roerend eens met de klachten van Mercedes over de doorbuigende achtervleugel van het team van Verstappen. In de aanloop naar de race van dit weekend kwam de FIA uit het niets met nieuwe regels voor hoe pitstops moeten verlopen. En opnieuw was McLaren groot voorstander. Mercedes-teambaas Toto Wolff hield zich al dan niet bewust half op de vlakte.

"We hebben er een paar weken terug alleen een technische vraag over gesteld", zei de Oostenrijker vrijdag. Of die technische vraag ertoe heeft geleid dat vooral Red Bull van de Grand Prix van Hongarije wordt getroffen door nieuwe regels, zei hij er niet bij. Maar de teamleiding van Red Bull weet genoeg: "Dit komt uit de koker van Mercedes", was topman Helmut Marko duidelijk.

Bij Red Bull weten ze hoe het spelletje werkt. Vorig seizoen nog werd de druk op de FIA succesvol opgevoerd om Mercedes de geliefde 'party mode' te ontnemen, terwijl eerder protest werd aangetekend tegen het DAS-stuursysteem in de auto's van Hamilton en Bottas.

In het zwaar competitieve Formule 1-veld wordt elke kans aangegrepen om de tegenstander een voordeeltje af te pakken. Daar doen alle teams vrolijk aan mee. Zorgwekkender is dat de FIA zich nogal makkelijk voor het karretje laat spannen en niet schroomt om de regels in een lopend seizoen te veranderen.

Twijfel zaaien over de Honda-motor

Mercedes heeft inmiddels weer een nieuw doel gevonden om twijfel over te laten bestaan: de 'nieuwe' Honda-krachtbron die sinds de vorige Grand Prix in Frankrijk achter in de Red Bull ligt. Vooral Hamilton stookte dit vuurtje op, door erover te speculeren als reden voor de hoge topsnelheden die de Red Bull haalt.

Dit verhaal leidde zaterdag tot irritatie bij Verstappen, die maar weer eens wees op de achtervleugel op zijn auto. Die is kleiner dan die op de Mercedes, heeft minder luchtweerstand en remt de auto daardoor minder af op de rechte stukken.

Het verschil tussen de Red Bull en de Mercedes is duidelijk: vooral aan de minder effectieve uiteinden is de achtervleugel van Red Bull beduidend dunner. Het verschil tussen de Red Bull en de Mercedes is duidelijk: vooral aan de minder effectieve uiteinden is de achtervleugel van Red Bull beduidend dunner. Foto: Getty Images

Prestaties motoren mogen gedurende seizoen niet worden verbeterd

Dat is de reden achter de snelle Red Bulls en niet een grote hoeveelheid extra paardenkrachten van Honda. Motorenbouwers mogen alleen gelimiteerd aan betrouwbaarheidsproblemen werken gedurende het seizoen, maar de prestaties niet verbeteren.

Dat weten ze bij Mercedes uiteraard ook, en deze uitleg werd vrijdag daarom beaamd door Wolff.

Maar - het blijft een koude oorlog - zaterdag liet de teambaas van Mercedes toch weer optekenen dat hij verrast was hoe fel Red Bull reageert op verhalen over hun motor. "Een beetje vreemd", noemde de Oostenrijker dat. En zo hield hij de twijfel vakkundig in leven.