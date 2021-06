Yuki Tsunoda wordt zondag drie plaatsen teruggezet op de grid voor de Grand Prix van Stiermarken. De Japanner, die zich als achtste had gekwalificeerd, krijgt een gridstraf omdat hij Valtteri Bottas in de kwalificatie heeft gehinderd.

AlphaTauri-coureur Tsunoda zag Bottas aan het eind van de kwalificatie niet aankomen in bocht 4. "Ik hoorde ook niks over de boordradio", legde de 21-jarige Japanner uit. "Op het moment dat ik hem zag, bevond ik me al in de remzone en kon ik niet meer van positie veranderen."

Ondanks het incident kwalificeerde Bottas zich als tweede. Door een gridstraf van drie plaatsen, die hij vrijdag al incasseerde vanwege een incident in de pitstraat, begint de Fin de Grand Prix van Stiermarken als vijfde.

Vanwege de gridstraf van Tsunoda schuiven Fernando Alonso (nu, na de straf van Tsunoda achtste), Lance Stroll (negende) en George Russell (tiende) allemaal een plekje op. Tsunoda begint de race in Spielberg als elfde.

Max Verstappen pakte op overtuigende wijze poleposition in Oostenrijk. Lewis Hamilton begint de Grand Prix als tweede en Lando Norris completeert de top drie.

De Grand Prix van Stiermarken begint zondag om 15.00 uur. Volgens het laatste weerbericht zou het wel eens kunnen gaan regenen in Spielberg.