Lewis Hamilton kan leven met zijn resultaat in de kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken. De 36-jarige Brit eindigde zaterdag op de Red Bull Ring als derde, maar mag zondag door een gridstraf van Valtteri Bottas als tweede starten.

"Red Bull is al het hele weekend zo ongelooflijk snel", concludeerde Hamilton direct na afloop van zijn kwalificatie.

"Ik heb alles gegeven, maar dit was niet mijn beste sessie. Gelukkig staan we door de gridstraf van Bottas nog steeds op de eerste startrij. Ik heb alles gedaan wat ik kon."

Max Verstappen pakte op overtuigende wijze de pole in Oostenrijk. Hamilton gaf ruim twee tienden toe op de tijd van de 23-jarige Nederlander. Lando Norris eindigde als vierde, maar mag door de straf van Bottas als derde starten.

Hamilton verwacht niet dat hij Verstappen kan bedreigen

Hamilton gaat er niet van uit dat hij Verstappen zondag kan bedreigen. "Red Bull was dit weekend meestal een kwart seconde sneller dan wij", vervolgde de zevenvoudig wereldkampioen."

"Ik denk dat we erin zijn geslaagd om iets dichterbij te komen, maar in de racesimulaties waren ze nog steeds sneller. Ik denk niet dat we ze in kunnen halen, maar misschien zijn we wel in staat om bij te blijven. Ik ga in ieder geval alles geven en wie weet kan de regen ons nog helpen."

De Grand Prix van Stiermarken begint zondag om 15.00 uur. Volgens het laatste weerbericht zou het wel eens kunnen gaan regenen in Spielberg.