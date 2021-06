Max Verstappen verwacht niet dat hij zondag makkelijk naar de zege zal rijden in de Grand Prix van Stiermarken. De Nederlander veroverde zaterdag met overmacht als eerste Red Bull Racing-coureur ooit poleposition op de eigen Red Bull Ring in Oostenrijk.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

Verstappen was met een tijd van 1.03,841 bijna twee tienden sneller dan nummer twee Valtteri Bottas van Mercedes, die in de race vanaf de vijfde plaats moet starten, omdat hij vrijdag een gridstraf van drie plekken kreeg vanwege een spin in de pitstraat tijdens de tweede vrije training.

Bottas' teamgenoot en Verstappens belangrijkste concurrent in de strijd om de wereldtitel Lewis Hamilton, die zich als derde kwalificeerde op ruim twee tienden van Verstappen, schuift daardoor een positie op. Bottas begint de race ook nog achter Lando Norris van McLaren en Sergio Pérez van Red Bull.

"Het is vooralsnog een heel goed weekend. Ook in deze kwalificatie voelde de auto heel goed aan. Ik ben heel blij dat ik de pole heb gepakt in onze thuisrace. Het is leuk om zeker hier een Red Bull vooraan te zien staan", zei Verstappen in een eerste reactie op het circuit.

Max Verstappen in actie tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken. Max Verstappen in actie tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken. Foto: Pro Shots

'Hopelijk net zo interessant als in Frankrijk'

Verstappen had de pole te danken aan een sterke eerste ronde in de beslissende Q3. Hij imponeerde met name in de eerste twee sectoren en moest in de derde sector iets toegeven op Bottas en Hamilton.

"Het is nooit een perfecte ronde, maar deze was goed genoeg. Het was een goede eerste sector. Het is heel moeilijk om een goede ronde te rijden op deze baan. Er zijn niet veel bochten, maar die zijn wel heel lastig om te nemen", aldus Verstappen.

"Of het een makkelijke race voor me wordt? Haha, het is nooit makkelijk. Dat zou ik wel willen, maar het is goed voor de sport dat er strijd is. Het zal zwaar worden morgen. Hopelijk wordt het net zo interessant als vorige week in Frankrijk."

Verstappen gaat na zeven van de 23 Grands Prix aan de leiding in de WK-stand met twaalf punten voorsprong op titelverdediger en zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. De race van de Grand Prix van Stiermarken vangt zondag om 15.00 uur aan.