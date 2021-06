Max Verstappen start de Grand Prix van Stiermarken zondag vanaf poleposition. De Nederlander was zaterdag met een rondetijd van 1.03,841 de snelste op de Oostenrijkse Red Bull Ring. Zijn grote titelconcurrent Lewis Hamilton reed de derde tijd, maar door een gridstraf van Valtteri Bottas start de Brit toch naast Verstappen op de eerste startrij.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Het is de zesde poleposition van Verstappen in zijn Formule 1-loopbaan.

De derde startplaats is zondag voor Lando Norris in de McLaren, gevolgd door Verstappens teamgenoot Sergio Pérez in de tweede Red Bull. Bottas reed dus de tweede tijd, op krap twee tienden van Verstappen. Door een spin vrijdag in de pitlane en een gridstraf die daar uit voortkwam, vertrekt de Fin zondag van de vijfde plaats met naast hem Pierre Gasly in de AlphaTauri als zesde.



Charles Leclerc kwam tot de zevende tijd in de Ferrari, gevolgd door Yuki Tsunoda in de Alpha Tauri. De negende startplaats is voor Fernando Alonso in de Alpine. Het is de derde race op rij dat de tweevoudig wereldkampioen zich binnen de top tien nestelde. Lance Stroll in de Aston Martin maakt de top tien compleet.



In de top tien starten Verstappen, Hamilton en Bottas de race zondag op de mediumbanden. De andere zeven coureurs starten op de softbanden, onder wie Norris en Pérez op de tweede startrij.

Top tien kwalificatie 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.03,841

2. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,194 *gridstraf

3. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,226

4. Lando Norris (McLaren): +0,279

5. Sergio Pérez (Red Bull): +,0327

6. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,395

7. Charles Leclerc (Ferrari): +0,631

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +0,673

9. Fernando Alonso (Alpine): +0,733

10. Lance Stroll (Aston Martin): +0,867

Grote namen halen top tien niet



In de strijd om de top tien van de kwalificatie te halen vielen een paar grote namen buiten de boot. Carlos Sainz in de Ferrari kwam niet verder dan de twaalfde tijd. Het was de tweede keer dit jaar dat Spanjaard Q3 niet haalde.



Ook Daniel Ricciardo mocht niet door. De Australiër komt maar niet op snelheid in de McLaren en was al voor de vijfde keer dit jaar vroegtijdig klaar in de kwalificatie, met een dertiende startplaats al resultaat. Ook viervoudig kampioen Sebastian Vettel haalde Q3 met zijn Aston Martin niet. De Duitser start zondag als veertiende.

In het eerste deel van de kwalificatie was Esteban Ocon in de Alpine de belangrijkste afvaller. De Fransman kwam niet verder dan de zeventiende tijd en deelt de voorlaatste startij morgen met voormalig wereldkampioen Kimi Räikkönen.



De Grand Prix van Stiermarken start zondag om 15.00 uur. Volgens de weersvoorspellingen is de kans groot dat het tijdens de race gaat regenen.