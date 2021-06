Lewis Hamilton heeft in de derde vrije training voor de Grand Prix van Stiermarken de snelste tijd op de klokken gezet. De regerend wereldkampioen was zaterdag op de Oostenrijkse Red Bull Ring twee tienden sneller dan Max Verstappen.

Beide titelconcurrenten deden in de slotfase kwalificatiesimulaties. In Verstappens voorlaatste poging met nieuwe banden werd hij enigszins gehinderd, uitgerekend door Hamilton. De Nederlander uitte zijn onvrede via de boordradio en deed vervolgens nog een poging, die een fractie sneller was. Daarbij ging Verstappen echter even buiten de baan, waardoor zijn rondetijd werd geschrapt.

Valtteri Bottas klokte in zijn Mercedes de derde tijd, op bijna een halve seconde van teamgenoot Hamilton. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez reed de vierde tijd. De Mexicaan was in de tweede Red Bull ruim zes tienden langzamer dan Hamilton.

Het team van AlphaTauri heeft de snelheid goed te pakken in Oostenrijk. Yuki Tsunoda was iets langzamer dan Pérez en klokte de vijfde tijd, op twee tienden gevolgd door zijn teamgenoot Pierre Gasly.

Top tien derde training 1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.04,369

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,204

3. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,463

4. Sergio Pérez (Red Bull): +0,657

5. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +0,781

6. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,929

7. Charles Leclerc (Ferrari): +0,971

8. Fernando Alonso (Alpine): +1,031

9. Lance Stroll (Aston Martin): +1,076

10. Sebastian Vettel (Aston Martin): +1,123

Norris heeft moeite met de baanlimieten

De opvallendste afwezigen in de top tien waren de McLaren-coureurs. Vooral Lando Norris had moeite om zijn auto binnen de baanlimieten te houden en zag weer snellere rondetijden in rook opgaan. Daniel Ricciardo klokte de zeventiende tijd, Norris de negentiende.

De training verliep droog en redelijk incidentloos, op de spin van Nikita Mazepin (Haas) na.