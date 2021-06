De Grand Prix van Rusland wordt vanaf 2023 in Sint-Petersburg verreden, zo heeft de Formule 1 zaterdag bekendgemaakt. De afgelopen jaren wercd de Russische race in Sotsji gehouden.

In een summiere verklaring wordt de reden van de verhuizing niet vermeld door de Formule 1. De race in Sint-Petersburg wordt verreden in het Autodrom Igora Drive, dat ontworpen is door Hermann Tilke. Tilke heeft bijna alle circuits in de Formule 1 uitgetekend.

De Grand Prix van Rusland wordt sinds 2014 gehouden in Sotsji. Mercedes heeft tot dusver alle races op het Sochi Autodrom gewonnen. Valtteri Bottas won er vorig jaar. Hij bleef Max Verstappen (tweede) en zijn teamgenoot Lewis Hamilton (derde) voor.

"Ik ben er onder de indruk door Sint-Petersburg en geloof dat de Russische Grand Prix in het Autodrom Igora Drive een geweldig evenement wordt", aldus Stefano Domenicali, president van de Formule 1. Meer details over de GP in Sint-Petersburg, die er in 1913 en 1914 ook op het programma stond, worden later bekendgemaakt. De race in Sotsji wordt dit jaar op 26 september verreden.

De Formule 1 is momenteel neergestreken op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Zaterdag staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. Zondag om 15.00 uur is de race. Max Verstappen is de leider in het WK-klassement.