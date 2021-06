Lewis Hamilton verwacht dat Red Bull Racing moeilijk te verslaan zal zijn bij de Grand Prix van Stiermarken. Na de eerste twee vrije trainingen in Oostenrijk erkende de Brit dat het team van Max Verstappen er zeer goed voor staat.

"Ik denk dat de Red Bulls heel moeilijk te verslaan zullen zijn", vertelde Hamilton vrijdag. "Ze hebben gewoon net dat beetje voorsprong, misschien wat meer. En we weten niet waartoe ze in staat zijn als ze de motor opschroeven."

Hamilton was in beide vrije trainingen een stuk langzamer dan Verstappen, die tweemaal de snelste tijd neerzette. In de beide sessies gaf de Mercedes-coureur zo'n vier tienden toe op de Nederlander.

In de tweede training liet Hamilton wel een snellere tijd noteren dan Verstappen, maar die zag hij geschrapt worden vanwege tracklimits. Desondanks staat Red Bull er volgens hem een stuk beter voor.

"Ze delen echt een paar rake klappen uit op dit moment", aldus de zevenvoudig wereldkampioen, die in het kampioenschap twaalf punten achterstand op leider Verstappen heeft. "Wij moeten onze verdediging op orde hebben en zorgen dat we klaar zijn om terug te slaan."

'Ik heb wat zwakke punten gevonden'

Ondanks de langzamere tijden dan Verstappen is Hamilton wel redelijk tevreden over zijn Mercedes. "Ik denk dat we vooral over één ronde iets tekortkomen, maar over het algemeen voelt de auto best degelijk aan. Ik heb wat zwakke punten gevonden en zoals ik voor het weekend al aangaf, verliezen we best veel op de rechte stukken."

"Ik ben tevreden met waar we de auto hebben weten te krijgen", vervolgde hij. "De hele week heb ik er volle bak aan gewerkt en geprobeerd te begrijpen hoe ik de auto wil hebben. Ik hoop dat het harde werk snel zijn vruchten af gaat werpen."

De Grand Prix van Stiermarken gaat zaterdag verder met de derde vrije training en de kwalificatie. Zondag gaan de lichten om 15.00 uur op groen voor de race op de Red Bull Ring.