Max Verstappen kijkt met een goed gevoel terug op de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Stiermarken. De 23-jarige Nederlander was vrijdag in beide sessies het snelst.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

"Ik ben best tevreden met waar de auto nu staat", zei Verstappen bij Sky Sports. "Net als altijd kunnen er ook nog genoeg dingen worden verbeterd. Daar gaan we vanavond naar kijken. Maar over het algemeen is dit een heel positief begin van het weekend."

Opvallend genoeg sloot Daniel Ricciardo (McLaren) de dag als tweede af en eindigde Esteban Ocon (Alpine) als derde. Lewis Hamilton, Verstappens concurrent in de titelstrijd, moest genoegen nemen met de vierde plek.

De positie van Hamilton was enigszins vertekend. De Mercedes-coureur klokte een tijd die zeven honderdsten sneller was dan Verstappen, maar raakte die tijd kwijt vanwege het overschrijden van de track limits. "Dus deze uitslag is niet de precieze afspiegeling van waar iedereen staat", vervolgde Verstappen.

"Net als het hele jaar zal het morgen en zondag ongetwijfeld weer erg close gaan worden. Wie weet gaat het weer ook nog van invloed zijn."

Het Grand Prix-weekend in Oostenrijk wordt zaterdag om 12.00 uur vervolgd met de derde vrije training. De kwalificatie staat later die dag om 15.00 uur op het programma en de race begint zondag ook om 15.00 uur.