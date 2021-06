Max Verstappen heeft vrijdag ook in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Stiermarken de snelste tijd neergezet. De Nederlander ging op de Red Bull Ring in Oostenrijk rond in 1.05,412.

De 23-jarige Verstappen verbeterde zich ten opzichte van de eerste training, waarin hij met een tijd van 1.05,910 ook de snelste was. McLaren-coureur Daniel Ricciardo (1.05,748) en Alpine-rijder Esteban Ocon (1.05,790) completeerden de top drie in de tweede sessie, op gepaste afstand van de Red Bull-coureur.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton leek even de snelste tijd neer te zetten, maar de regerend wereldkampioen hield zich in die ronde niet aan de track limits. Hamilton moest zich uiteindelijk met de vierde tijd (1.05,796) tevredenstellen, terwijl teamgenoot Valtteri Bottas niet verder kwam dan plek twaalf (1.06,251).

De 31-jarige Bottas kende sowieso een moeizame training, want de Fin spinde bij het wegrijden uit de pitstraat. Zijn actie wordt nog onderzocht door de raceleiding. Ook Nikita Mazepin, Nicholas Latifi en Carlos Sainz verloren even de controle over het stuur, maar dat had verder geen grote gevolgen.

Top tien tweede vrije training 1. Max Verstappen (Red Bull Racing) - 1.05,412

2. Daniel Ricciardo (McLaren) - 1.05,748

3. Esteban Ocon (Alpine) - 1.05,790

4. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1.05,796

5. Fernando Alonso (Alpine) - 1.05,827

6. Sebastian Vettel (Aston Martin) - 1.05,934

7. Lando Norris (McLaren) - 1.05,994

8. Lance Stroll (Aston Martin) - 1.06,079

9. Sergio Pérez (Red Bull) - 1.06,089

10. Antonio Giovinazzi - 1.06,145

Gasly niet in actie door motorprobleem

Het leek er even op dat het zou gaan regenen tijdens de tweede training. Er vielen ook wel wat druppels, maar de coureurs ondervonden daar geen hinder van. Alle coureurs reden hun snelste ronde op de zachte band.

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly kwam tijdens de tweede sessie niet in actie door een motorprobleem. De Fransman was in de eerste vrije training nog goed voor de tweede tijd achter Verstappen.

De Grand Prix van Stiermarken, die zaterdag wordt vervolgd met de derde vrije training en de kwalificatie, is de eerste van twee races in Oostenrijk. Volgende week wordt er opnieuw geracet in Spielberg.

Verstappen schreef vorige week de Grand Prix van Frankrijk op zijn naam en gaat aan de leiding in de WK-stand. Hij heeft een voorsprong van twaalf punten op naaste belager Hamilton (131 om 119 punten).