Max Verstappen heeft vrijdag bij de eerste vrije training voor de Grand Prix van Stiermarken de snelste tijd neergezet. De Nederlander was op de Red Bull Ring de enige coureur die in zijn snelste ronde onder de minuut en zes seconden dook.

De 23-jarige Verstappen noteerde op de zachte band een tijd van 1.05,910. Daarmee deed de Red Bull Racing-coureur het beter dan de Fransman Pierre Gasly, die met 1.06,166 de tweede tijd neerzette in Oostenrijk.

AlphaTauri kan met een goed gevoel terugkijken op de eerste training, want met Yuki Tsunoda (1.06,397) leverde het zusterteam van Red Bull naast Gasly nog een coureur af in de top vijf van de tijdenlijst. De Japanner moest wel Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (derde in 1.06,332) en Valtteri Bottas (vierde in 1.06,386) voor zich dulden.

De eerste training verliep zonder grote incidenten, al was er na twintig minuten wel een gele vlag vanwege een spin van Carlos Sainz aan het einde van de pitstraat. De Spanjaard van Ferrari kon zijn weg al snel vervolgen. Een hoop tijden werden vanwege de zogenoemde track limits geschrapt.

Top tien eerste vrije training 1. Max Verstappen (Red Bull) - 1.05,910

2. Pierre Gasly (AlphaTauri) - 1.06,166

3. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1.06,332

4. Valtteri Bottas (Mercedes) - 1.06,386

5. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - 1.06,397

6. Fernando Alonso (Alpine) - 1.06,519

7. Esteban Ocon (Alpine) - 1.06,551

8. Lance Stroll (Aston Martin) - 1.06,584

9. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) - 1.06,614

10. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.06,629

Kubica vervangt Räikkönen in eerste training

Bij Alfa Romeo kwam niet Kimi Räikkönen, maar Robert Kubica in actie tijdens de eerste training. De Poolse reservecoureur, die twee jaar geleden nog een stoeltje bij Williams had, spinde direct in zijn eerste ronde. Hij klokte uiteindelijk de op één na traagste rondetijd (1.07,823).

Om 15.00 uur staat ook de tweede vrije training op het programma in de Grand Prix van Stiermarken, de eerste van twee races in Oostenrijk. Volgende week wordt er opnieuw geracet in Spielberg.

Verstappen schreef vorige week de Grand Prix van Frankrijk op zijn naam en gaat aan de leiding in de WK-stand. Hij heeft een voorsprong van twaalf punten op naaste belager Hamilton (131 om 119 punten).