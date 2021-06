FINISH - Max Verstappen klokt de snelste tijd in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander, die vanmorgen in de eerste sessie ook al het snelst was, is met 1.05,412 drie tienden rapper dan Daniel Ricciardo (tweede) en Esteban Ocon (derde). Lewis Hamilton was zeven honderdsten rapper dan Verstappen, maar zag zijn tijd worden geschrapt vanwege tracklimits. De Brit eindigt als vierde.