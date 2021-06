De Grand Prix van Turkije keert dit jaar toch terug op de Formule 1-kalender. De race op Istanbul Park wordt op 3 oktober verreden en vervangt de Grand Prix van Singapore, die vanwege de coronapandemie niet kon doorgaan.

De Grand Prix van Turkije was eerder dit jaar ook aan de Formule 1-kalender toegevoegd, maar vanwege reisbeperkingen kon de race niet op 13 juni doorgaan. Eerder deze maand werd bekend dat de Grand Prix van Singapore vanwege de coronamaatregelen moest worden geschrapt.

"We zijn verheugd dat we weer terug kunnen gaan naar Istanbul Park, een van de beste circuits in de wereld", aldus Formule 1-baas Stefano Domenicali. "We hebben opnieuw bewezen dat we heel flexibel met deze uitdagende omstandigheden kunnen omgaan. Het is goed om te zien dat er in zoveel verschillende landen interesse is in onze sport."

Lewis Hamilton pakte vorig jaar zijn zevende wereldtitel op Istanbul Park. Deze Grand Prix kwam destijds ook als een vervangende race op de kalender. Max Verstappen eindigde in de moeizame race, die in natte omstandigheden werd verreden, als zesde.

De Formule 1 werkt dit seizoen een recordaantal van 23 Grands Prix af. Vanwege de coronamaatregelen in de verschillende landen is de kalender al meermaals op de schop gegaan.

Dit weekend komen de Formule 1-coureurs in actie op de Red Bull Ring, waar de Grand Prix van Stiermarken op het programma staat.