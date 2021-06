Op de Red Bull Ring staat dit weekend de Grand Prix van Stiermarken op het programma. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting rond de achtste race van het Formule 1-seizoen.

Het is zonnig met slechts wat hoge bewolking. Zondagmiddag ontstaan er stapelwolken die in de regio kunnen uitgroeien tot een forse onweersbui. De maximumtemperatuur is 27 graden. De oostenwind is zwak, maar buien kunnen wel fikse windvlagen veroorzaken.



Als er een onweersbui ontstaat, verplaatst deze bui zich maar langzaam. Een bui die het circuit natmaakt, moet dus vlakbij of er zelfs precies boven de baan ontstaan. De kans dat dit tussen 14.00 en 17.00 uur gebeurt is circa 30 procent. De kans dat het droog blijft is dus groter.



De eventuele bui kan zeer intens zijn met onweer en veel regen in korte tijd, maar is wel zeer lokaal. Het is zelfs niet uitgesloten dat een deel van het circuit kletsnat wordt, terwijl een ander deel nagenoeg droog blijft. Ook kan een forse onweersbui zorgen voor windstoten, ook als de regen enkele kilometers naast het circuit valt.