Op de Red Bull Ring staat dit weekend de Grand Prix van Stiermarken op het programma. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting rond de achtste race van het Formule 1-seizoen.

De lucht in Oostenrijk wordt deze dagen geleidelijk onstabieler. In de loop van zaterdag ontstaan in de regio rondom Spielberg stapelwolken, maar de kans dat het tijdens de kwalificatie tot een bui komt is niet groot. De grootste kans op buien is pas na de kwalificatie, als het überhaupt al gaat regenen in Spielberg.

De temperatuur ligt op het circuit tijdens de kwalificatie rond 23 graden. De zon heeft aanvankelijk veel ruimte, later bepalen stapelwolken het weerbeeld. De baantemperatuur zal dus niet heel hard oplopen in de middaguren.

Tijdens de race is de kans op buien een stuk groter. De temperatuur loopt zondag snel op en bereikt uiteindelijk waarden rond 27 graden. Eerst is er veel zon, waardoor de baantemperatuur snel oploopt.

In de middag ontstaan meer stapelwolken en vanaf dan is het oppassen voor een lokale maar felle bui. Wanneer zo'n bui valt, is er gelijk kans op onweer en veel regen in korte tijd. Een eventuele bui is kortdurend en omgeven door opklaringen, waardoor kort na een bui de baan snel kan opdrogen.

Wanneer een bui niet precies op het circuit valt, maar net ernaast, dan kunnen de rijders toch flink last hebben van de bui. Wanneer koude lucht uit de bui naar beneden stort, is er op het circuit kans op windstoten die een coureur in sommige bochten kunnen verrassen.