De pitstops in de Formule 1 moeten vanaf de Grand Prix van Hongarije op 1 augustus langer duren na klachten van enkele teams over de veiligheid. Dat blijkt uit een notitie die donderdag is verstuurd naar alle renstallen en in het bezit is van Autosport.com.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Het besluit van de autosportfederatie FIA is slecht nieuws voor Red Bull Racing en Max Verstappen, die over een van de snelste pitstops in het circuit beschikken. Met 1,98 seconden bij de GP van Azerbeidzjan hebben Red Bull en Verstappen de snelste pitstop van het seizoen in handen.

Verschillende teams hadden bij de FIA hun beklag gedaan over mogelijk illegaal materiaal dat bij de pitstops zou worden gebruikt, waardoor teams sneller dan normaal gesproken bijvoorbeeld de banden kunnen verwisselen.

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko zou Mercedes een van de teams zijn die Red Bull daarvan beschuldigd zou hebben, zo onthulde hij vrijdag in gesprek met het Duitse RTL. Om welke materiaal het gaat, zei Marko niet. "Maar het is gebakken lucht, dat mag duidelijk zijn."

Red Bull noteerde afgelopen weekend in Frankrijk bij Sergio Pérez de snelste pitstop: 2,02 seconden. Red Bull noteerde afgelopen weekend in Frankrijk bij Sergio Pérez de snelste pitstop: 2,02 seconden. Foto: Getty Images

Menselijke reactietijden bij pitstop

Uit de regelwijziging blijkt dat er vaste menselijke reactietijden zijn vastgelegd bij het uitvoeren van de pitstop. Zo kan een monteur volgens de FIA pas na 0,15 seconden aan de man met de krik doorgeven dat een wiel goed bevestigd zit. De coureur mag vervolgens pas na 0,2 seconden groen licht krijgen dat hij de pitstraat mag verlaten. De FIA heeft het hierbij over "veiligheidsoverwegingen". Het is nog niet duidelijk hoe de FIA hier op toe gaat zien.

Verder blijkt dat teams bij de pitstops geen sensorsysteem mogen gebruiken bij een bandenwissel. De apparaten mogen alleen nog worden aangedreven door perslucht of stikstof. Ook dit zou een vertragende factor zijn bij de pitstop.

De teams krijgen de komende drie races de tijd om te wennen aan de nieuwe procedure, omdat ze waarschijnlijk veranderingen moeten doorvoeren. Vanaf de GP van Hongarije ziet de FIA toe op de nieuwe regels.

De Formule 1 is momenteel neergestreken op de Red Bull Ring in Oostenrijk. De eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Stiermarken worden vrijdag verreden. Zaterdag volgen de derde vrije training en de kwalificatie. De race is zondag om 15.00 uur.