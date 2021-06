In het Oostenrijkse Spielberg staat dit weekend de Grand Prix van Stiermarken op het programma. Coureur Ho-Pin Tung beantwoordt vijf vragen over de race op de Red Bull Ring.

Er is een hoop te doen geweest over de bandenspanning, die in de aanloop naar de Franse Grand Prix is verhoogd na de crashes van Max Verstappen en Lance Stroll in Bakoe. Hoe kijk jij tegen dit onderwerp aan?

"Het is een behoorlijk moeilijk en ingewikkeld verhaal. Het gaat erom dat banden eigenlijk altijd een compromis zijn."

"We zijn allemaal wel eens bij de IKEA geweest en daar heb je vast wel eens die machine gezien met een stoel waar dan iemand zogenaamd al tienduizend keer op is gaan zitten. Stel je voor dat de stoel de band is, en de machine die erop duwt de auto. De auto's zijn door de jaren heen een stuk sneller geworden en daarmee is ook de kracht op de band veel groter. Neem Bakoe, met lange rechte stukken en daarin veel snelle bochten. Stel je voor dat die machine opeens langer en met meer kracht op die stoel gaat drukken. Hij kan het nog steeds lang volhouden, maar opeens breekt-ie. Natuurlijk kan je de stoel versterken, maar er komt altijd een moment dat hij breekt.

"Voor Pirelli is het heel lastig. Ze willen de bandenspanning verhogen omdat je daarmee meer steun geeft aan de constructie van de band, maar de teams willen juist met zo min mogelijk bandenspanning rijden, want dan is er meer grip. Pirelli kan relatief eenvoudig de constructie van de band versterken, maar dan wordt het gewicht ook weer hoger en daar zijn de teams weer niet blij mee. Het luistert heel nauw."

Max Verstappen viel in Azerbeidzjan uit met een klapband.

Mercedes lijkt het dit jaar goed te doen als Pirelli harde banden meeneemt. Dit weekend rijden de coureurs met hardere banden dan volgende week. Betekent dit dat we nu al kunnen zeggen dat Mercedes dit weekend sterker gaat zijn dan volgende week op de Red Bull Ring?

"Dat denk ik niet per se. Veel zal afhangen van de temperatuur. Dat is de afgelopen jaren in Oostenrijk meer van invloed geweest."

Als je kijkt naar Red Bull en Mercedes, welk team gaat dit weekend dan de overhand hebben?

"In recente jaren leek Red Bull hier de overhand te hebben, maar vaak was het ook erg warm en kreeg Mercedes problemen met de koeling. De weersverwachting voor dit weekend is heel wisselvallig."

"Het team dat zich gedurende het weekend het beste aan de omstandigheden kan aanpassen gaat het sterkst zijn. Het wordt extra belangrijk wat er achter de schermen gaat gebeuren. De teams kunnen de omstandigheden simuleren met de zogeheten Driver in the loop simulator. Op onvoorspelbare dagen als deze gaat dat extra belangrijk zijn om de auto gedurende het weekend door te ontwikkelen."

Verstappen won vorige week op eigen kracht op Paul Ricard, wat de laatste twee edities toch echt een typische Mercedes-baan was. Kunnen we dit jaar eigenlijk nog wel spreken van Mercedes- en Red Bull-banen?

"Het gat tussen Mercedes en Red Bull is heel klein, maar op bepaalde banen had Mercedes moeten winnen. Dat is niet gebeurd omdat Max in bepaalde situaties de dappere was. Denk bijvoorbeeld aan de eerste bocht op Imola waar Mercedes eigenlijk de sterkere auto had."

"Als Mercedes in Frankrijk niet de inschattingsfout met de undercut had gemaakt, denk ik dat Hamilton relatief makkelijk naar de zege was gereden. Er is nog steeds sprake van bepaalde banen, maar het gat is wel echt kleiner geworden. Geen van beide teams kan een steek laten vallen, op welke baan dan ook."

Max Verstappen schreef vorige week de Grand Prix van Frankrijk op zijn naam.

Tot slot, er is de afgelopen weken een hoop te doen geweest over Valtteri Bottas. Hij was zondag ook behoorlijk pissig over de boordradio en het voedde de geruchten over een mogelijk vertrek aan het eind van dit jaar nog meer. Denk jij dat hij volgend jaar nog in de Mercedes zit?

"Hij is wisselvallig. In sommige races was hij sterk en in andere Grands Prix viel hij erg tegen. We hebben in de afgelopen jaren echter wel gezien dat iemand als Bottas van grote waarde kan zijn voor het kampioenschap, mits ze hem op de juiste manier kunnen gebruiken. Net zoals Sergio Pérez op dit moment overigens doet bij Red Bull."

"Ik denk dat Mercedes nog steeds twijfelt. Stel je voor dat ze iemand als George Russell ernaast willen zetten. Gaat dat Mercedes helpen om het doel te bereiken wat ze willen? Dat is beide titels pakken. In het verleden hebben we vaker gezien bij teams dat dat niet is gelukt als je twee topcoureurs in dezelfde auto zet."