Max Verstappen vindt dat autosportfederatie FIA streng moet controleren op flexibele voorvleugels. Het lijkt een reactie op de kritiek van Mercedes op de achtervleugels bij Red Bull, wat uiteindelijk leidde tot aanpassingen aan de auto.

Red Bull-adviseur Helmut Marko vroeg de FIA ook eens kritisch te kijken naar de flexibele voorvleugel van Mercedes. "Als je van mening bent dat een ander team de reglementen zo gebruikt dat er een grijs gebied ontstaat, dan moet je duidelijkheid scheppen", liet de Oostenrijker weten.

Verstappen is het daar helemaal mee eens. "Ik vind dat ze het doorbuigen van de voorvleugel strenger moeten controleren", liet de leider in de WK-stand donderdag tijdens een persmoment voor de Grand Prix van Stiermarken weten aan motorsport.com.

"Volgens mij is het ook logisch dat je, als je de achtervleugel controleert, ook de voorvleugel moet checken. Die hebben een veel grotere impact op de prestatie van de auto. De bal ligt nu bij de FIA."

'Vleugelgate' begon toen Mercedes na de Grand Prix van Spanje vorige maand concludeerde dat de achtervleugels bij Red Bull te ver achterover bogen. Ook Lewis Hamilton had het meermaals over de 'flexiwings' van Red Bull.

Sinds vorig weekend worden de auto's extra gecontroleerd en moest er bij onder meer Red Bull wat aangepast worden. Gezien de overwinning van Verstappen in de Grand Prix van Frankrijk heeft het Oostenrijkse team er weinig hinder van ondervonden.

Max Verstappen met teamgenoot Sergio Pérez bij aankomst in de perszaal. Max Verstappen met teamgenoot Sergio Pérez bij aankomst in de perszaal. Foto: ANP

'Weersomstandigheden kunnen rol gaan spelen'

Verstappen breidde door de overwinning op het Circuit Paul Ricard zijn voorsprong op Hamilton in de WK-stand uit naar twaalf punten. Met twee weekenden op de Red Bull Ring in Spielberg - het thuiscircuit van zijn team - voor de boeg, hoopt hij nog verder uit te kunnen lopen.

"We hebben hier in Oostenrijk veel goede races gehad", blikt de Nederlander vooruit. "Maar dat biedt geen enkele garantie. We moeten een goede balans vinden in de auto. Ook de weersomstandigheden kunnen nog een rol gaan spelen, want er hangen genoeg regen- en onweersbuien in de lucht."

Bij het raceweekend in Oostenrijk zullen weer fans aanwezig zijn, maar nog wel in beperkte mate. Een week later, bij de Grand Prix van Oostenrijk op hetzelfde circuit, zullen de tribunes met bijna 40.000 toeschouwers weer helemaal gevuld zijn.

"Het is geweldig voor de sfeer dat er weer fans bij zijn hier in Oostenrijk, dat is alleen maar mooi", vindt Verstappen. "Je ziet ze zitten en ze moedigen je aan tijdens de wedstrijd, dat is super."

De eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Stiermarken worden vrijdag verreden. Zaterdag volgen de derde vrije training en de kwalificatie. De race is zondag om 15.00 uur.