Lewis Hamilton lijkt ook volgend seizoen nog actief te zijn in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen is met Mercedes al in gesprek over het verlengen van zijn aan het eind van dit jaar aflopende contract.

"We zijn begonnen met de besprekingen", zei Hamilton donderdag tegen Autosport.com. "Ik kan er nog niet veel over zeggen, maar de gesprekken die we gehad hebben, zijn positief."

De uitspraken van Hamilton komen niet als een verrassing. De 36-jarige Brit liet zich eerder al ontvallen 2021 niet als zijn laatste seizoen in de Formule 1 te beschouwen en er graag nog bij te zijn als in 2022 de technische regels op de schop gaan.

In de aanloop naar het huidige Formule 1-seizoen wachtte Hamilton heel lang met het zetten van zijn handtekening onder een nieuw contract. Pas in februari gaf hij duidelijkheid door met één jaar te verlengen.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor Mercedes. Tijdens zijn verblijf bij de Duitse renstal veroverde hij zesmaal de wereldtitel, in 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020. In 2008 werd hij namens McLaren voor het eerst wereldkampioen.

Momenteel bezet Hamilton de tweede plaats in de strijd om het wereldkampioenschap, met een achterstand van twaalf punten op Max Verstappen. Komend weekend staat met de Grand Prix van Stiermarken (Oostenrijk) de achtste race van het seizoen op het programma.

Hamilton neemt het op voor Bottas

Wie er dan volgend seizoen aan de zijde van Hamilton rijdt bij Mercedes, is nog ongewis. De dit jaar matig presterende Valtteri Bottas heeft een aflopend contract en zou mogelijk vervangen worden door George Russell, die nu nog uitgeleend wordt aan Williams.

Als het aan Hamilton ligt, verandert er echter zo min mogelijk. "Valtteri is de beste teamgenoot die ik kan wensen. En dan gaat het niet alleen over prestaties, maar ook over je rol in het team en hoe je met elkaar samenwerkt."

"We hebben allebei onze ups en downs gehad in onze carrière. Maar ik vind hem een fantastische teamgenoot en zie niet in waarom dat moet veranderen. Wat ik van Russell vind? Hij zit niet in mijn team, dus daar hoef ik niets over te zeggen."