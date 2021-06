Valtteri Bottas heeft donderdag benadrukt dat zijn relatie met Mercedes niet is verstoord als gevolg van zijn boze reactie via de boordradio tijdens de Grand Prix van Frankrijk. Volgens de Finse coureur is daar de afgelopen dagen goed over gesproken.

Bottas was afgelopen zondag niet te spreken over de strategie van Mercedes op Circuit Paul Ricard. Hij en zijn teamgenoot Lewis Hamilton kozen voor één pitstop, terwijl Max Verstappen van Red Bull Racing twee keer naar binnen ging en mede daardoor de zege pakte.

"Ik zei toch dat het een tweestopper was, waarom luistert er verdomme niemand naar me?", brieste Bottas over de boordradio, om daar na afloop in een interview aan toe te voegen dat hij er "helemaal niets van snapte".

Inmiddels voelt Bottas zich wel gehoord, nadat hij om tafel is gegaan met zijn strategisten. "Of ik nu tevredener ben? Nou ja, tevreden is niet het goede woord, maar ik begrijp het nu wel beter", zei Bottas in de aanloop naar de twee Grands Prix in Oostenrijk tegen Motorsport.com.

"In de auto heb je een beperkt beeld van wat er gebeurt en zie je het volledige plaatje niet. Toch blijft overeind dat het verre van ideaal was met mijn banden op dat moment. Jammer genoeg kunnen we de tijd niet meer terugdraaien, maar we leren er wel van."

'Ik heb nog steeds een goede relatie met het team'

Bottas weerlegt de suggesties dat het moment met de boordradio exemplarisch is voor zijn verslechterde relatie met Mercedes, bijvoorbeeld doordat er al tijden geruchten gaan dat George Russell hem na dit seizoen vervangt.

"Die perceptie is compleet verkeerd. Ik heb nog steeds een goede relatie met het team, we hebben helemaal geen onderlinge problemen", aldus Bottas, die over een aflopend contract beschikt bij Mercedes.

"Situaties zoals die met de boordradio zijn normaal. In het verleden zijn niet alle boordradio's uitgezonden, maar we zijn altijd al direct geweest. Dat heeft ons als team ook zo ver gebracht. In dat opzicht niets nieuws onder de zon, alles is in orde."

Zowel komend weekend als volgende week wordt er geracet op de de Red Bull Ring in Oostenrijk. Verstappen gaat na 7 van de 23 Grands Prix aan de leiding in de WK-stand en heeft twaalf punten voorsprong op naaste achtervolger Hamilton (131 om 119).