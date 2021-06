De Grand Prix van Groot-Brittannië zal volgende maand voor volle tribunes verreden worden. De Britse overheid heeft donderdag toestemming gegeven om de maximale capaciteit te benutten op Silverstone.

Het toelaten van het maximale aantal toeschouwers - zo'n 140.000 - is onderdeel van een test. De overheid heeft meer evenementen aangewezen waarbij wordt geëxperimenteerd met het toelaten van veel mensen.

Begin deze maand werd al bekend dat de Grand Prix van Oostenrijk, die op 4 juli wordt verreden, de eerste Formule 1-race sinds de coronapandemie wordt waarbij de tribunes weer vol zitten.

Max Verstappen en de andere coureurs racen komend weekend ook al op het circuit van Spielberg, maar dan is er nog een beperkt aantal toeschouwers welkom. Vanaf 1 juli geldt die beperking in Oostenrijk niet meer.

Ook bij de Grand Prix van Nederland op 3, 4 en 5 september in Zandvoort kan - mits de coronacijfers zich in positieve zin blijven ontwikkelen - in groten getale publiek komen. Sportief directeur Jan Lammers rekent op 105.000 bezoekers per dag.

Verstappen hoopt zijn titelaspiraties zondag bij de eerste race in Oostenrijk een nieuwe impuls te geven. De Red Bull Racing-coureur heeft na zeven races als WK-leider een voorsprong van twaalf punten op concurrent Lewis Hamilton.