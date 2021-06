Teambaas Christian Horner van Red Bull Racing waakt voor overmoed in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1 met Mercedes. Max Verstappen gaat aan de leiding in de WK-stand en lijkt dit jaar Lewis Hamilton te kunnen verslaan.

"We moeten het momentum behouden, want Mercedes is een ontzettend sterk team. Het is slechts een kwestie van tijd voordat ze terugslaan, maar we moeten gewoon doorgaan met wat we aan het doen zijn", zegt Horner tegen Motorsport.com.

Verstappen boekte afgelopen zondag in de Grand Prix van Frankrijk na een late inhaalactie op Hamilton zijn derde zege van het seizoen en vergrootte zijn voorsprong op de titelverdediger en zevenvoudig wereldkampioen tot twaalf punten.

"Het zit heel dicht bij elkaar. Er zit niets tussen de Mercedes en de Red Bull. We moeten blijven pushen, we moeten snelheid blijven vinden en hard doorwerken. Er is nog een heel lange weg te gaan, we kunnen niets voor lief nemen", aldus Horner.

Wolff: 'We zullen vol in de aanval gaan'

Teambaas Toto Wolff van Mercedes toont zich strijdvaardig. Hij hoopt dat Hamilton in de komende twee Grands Prix in Oostenrijk, waar wordt geracet op Red Bulls thuishaven de Red Bull Ring, de achterstand op Verstappen kan verkleinen.

"We weten dat er nog heel veel kansen komen. Desondanks is ieder punt in een seizoen als dit van belang en ieder punt kan het verschil maken. Ik zie vastberadenheid bij ieder lid van het team", vertelt Wolff op de website van Mercedes.

"In het verleden is Oostenrijk een lastig circuit voor ons geweest, maar vorig jaar gingen we daar goed. Het is een kort rondje en een kort circuit, dat weinig kansen geeft om tijd te winnen. De marges zullen klein zijn, dus we zullen vol in de aanval gaan."

Er staan twee opeenvolgende Grands Prix in Oostenrijk op het programma, omdat de race in Turkije werd afgelast vanwege reisbeperkingen door de coronacrisis. Er moeten nog vijftien Grands Prix worden afgewerkt.