Mercedes-teambaas Toto Wolff begrijpt nog altijd niet hoe Max Verstappen zondag via een undercut de leiding wist over te nemen bij de Grand Prix van Frankrijk. Dat ging ten koste van Lewis Hamilton. De Nederlander wist mede door een tweede pitstop de race ook te winnen.

"We hebben veel te leren en te begrijpen. Red Bull heeft geweldige outlaps, maar we moeten ook kijken waarom wij de undercut verkeerd hadden ingeschat. Toch denk ik dat we een goede auto hadden. Als je naar de top vier kijkt: we reden zo'n minuut voor op de vijfde plek, dus dat is goed, dat is solide", zei Wolff.

Hamilton nam na de eerste bocht de leiding over van polesitter Verstappen door overstuur bij de Limburger, maar raakte dat voordeel kwijt na de eerste pitstops. De Brit ging na zijn grote concurrent naar binnen, maar zag eenmaal terug op de baan dat Verstappen hem weer was gepasseerd.

Bij Mercedes weten ze nog niet hoe dat kon gebeuren. "De outlap van Verstappen was sensationeel, maar we missen ergens een seconde. We moeten dat nu gaan analyseren. We zaten er ergens een seconde naast. Er was een gat van drie seconden om de undercut te verdedigen, maar dat was niet genoeg", reageerde Wolff.

'We hebben gegokt en verloren'

Red Bull koos er dus voor om Verstappen twee keer te laten stoppen in Frankrijk. Hamilton en Valtteri Bottas doken één keer de pitsstraat in. De vraag is dan ook of Mercedes niet ook voor een tweestopper moest gaan, in ieder geval met één coureur.

"We dachten dat Sergio Pérez misschien een penalty zou krijgen voor inhalen buiten de track limits. Dus we zeiden tegen Bottas (die achter Pérez reed, red.) dat hij binnen vijf seconden moest blijven. Het was balanceren tussen een penalty of de snelste ronde. We hebben gegokt en verloren", aldus Wolff.

Hamilton en Bottas kwamen respectievelijk als tweede en vierde over de finish. De achterstand van Hamilton op Verstappen in de WK-stand is nu twaalf punten (131 om 119). De komende twee weekenden wordt er geracet in Oostenrijk op de Red Bull Ring.