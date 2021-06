Drie zeges op rij, de leiding in de WK-stand bij de coureurs én de constructeurs en de winst op een circuit waar Mercedes normaal gesproken heerst. Hebben Max Verstappen en Red Bull na jaren dominantie door Lewis Hamilton het tij weten te keren? "Het is veelbelovend."

In 2013 stond Mercedes voor het laatst na zeven races niet aan de leiding van het constructeurskampioenschap. In de zeven seizoenen die volgden kon niemand ze echt iets maken. Hoewel deze jaargang van de Formule 1 nog niet eens op een derde is, begint het er nu toch op te lijken dat er een kentering gaande is.

Na de verrassende overwinning van Sergio Pérez in Azerbeidzjan was het nog te vroeg om daarover te spreken. In Frankrijk zou Mercedes terugslaan. Tijdens de laatste twee edities op Paul Ricard stond vooraf eigenlijk al vast dat Hamilton ging winnen, dus dat zou nu wel weer zo zijn. Maar niets bleek minder waar: Verstappen was het hele weekend sneller dan zijn Britse tegenstrever.

En dat terwijl de omstandigheden in Zuid-Frankrijk zondag nog minder uitpakten voor de Red Bull dan bijvoorbeeld op zaterdag, toen Verstappen pole pakte. "Het heeft vanmorgen geregend, dat heeft veel rubber van de baan gehaald. Bovendien waaide het best hard", zei de Nederlander daar achteraf zelf over. "Het duurde tot halverwege de race voor we weer de goede balans te pakken hadden."

Verstappen benut een van de sterke punten van zijn Red Bull

Na de lastige openingsfase profiteerde Verstappen van een van de sterke punten van zijn auto, in de ronde uit de pits na de eerste stop. De Red Bull heeft geen moeite om de banden snel op de juiste bedrijfstemperatuur te krijgen, waardoor de Nederlander meteen vol op het gas kon.

De Mercedes doet er beduidend langer over om het rubber van Pirelli aan de praat te krijgen. "We moeten echt uitzoeken wat Red Bull doet in die outlaps", zei een verbaasde Toto Wolff.

De geslaagde undercut was slechts de eerste succesvolle schaakzet van Red Bull en Verstappen, en diende vooral om de Nederlander de leiding terug te geven die hij door een foutje bij de start was kwijtgeraakt. Nadat ook Pérez in stelling was gebracht, kwam daar de verrassende tweede stop van Verstappen overheen, waarop Mercedes niet echt kon reageren.

Uiteindelijk paste het allemaal net en kon de WK-leider Hamilton pas in de voorlaatste ronde voorbij. De agressieve strategie zei vooral veel over het vertrouwen bij Red Bull in eigen kunnen, wat leunt op de snelheid die uit de auto komt zodra Verstappen daarom vraagt.

Bezorgdheid bij Lewis Hamilton: 'Juiste weergave van de snelheid van Red Bull.' Bezorgdheid bij Lewis Hamilton: 'Juiste weergave van de snelheid van Red Bull.' Foto: Getty Images

Red Bull domineert nog niet

Dat vertrouwen is er nu ook in de zestien (of vijftien) races die nog gaan komen. "Als het hier lukt om Mercedes te verslaan, dan lukt dat overal", jubelde teambaas Christian Horner zaterdag al na de - toen nog - verrassende pole van zijn kopman.

Tegelijkertijd is realisme op zijn plaats. Red Bull domineert ondanks drie zeges op rij nog niet, daarvoor liggen Hamiltons overwinningen in Portugal en Spanje te vers in het geheugen. "Elk weekend kan een goeie of slechte strategie de doorslag geven", was Verstappen zelf nuchter. "Maar ons tempo is veelbelovend. Ik hoop dat we dat zo kunnen houden, het is erg spannend."

Alle seinen staan momenteel wel op groen om de zegereeks door te zetten. Red Bull schiet steeds raak met de strategie, bij zowel Verstappen als Pérez. In tegenstelling tot Mercedes hoeven ze hun auto niet elk weekend binnenstebuiten te keren om uiteindelijk tot een competitieve afstelling te komen en Honda schroefde dit weekend ook nog een nieuwe motor in de RB16B die, ondanks alle restricties, bepaald geen stap achteruit leek.

Max Verstappen had een lastige openingsfase in Frankrijk, maar kon Lewis Hamilton wel bijhouden. Max Verstappen had een lastige openingsfase in Frankrijk, maar kon Lewis Hamilton wel bijhouden. Foto: Getty Images

Hamilton kijkt erg bezorgd

En het is dan wel veel te vroeg om zevenvoudig wereldkampioen Hamilton al af te schrijven, toch keek die zondag na de finish erg bezorgd. "Dit was een juiste weergave van de snelheid die Red Bull momenteel heeft", was zijn oordeel. "En als Max dat foutje in de eerste bocht niet had gemaakt, had hij gewoon de hele race geleid."

In tegenstelling tot Verstappen kijkt de Brit dan ook niet uit naar het aanstaande tweeluik op de Oostenrijkse Red Bull Ring. "Dat is een 'powercircuit' met die lange rechte stukken. Dus ik verwacht hetzelfde als hier in Frankrijk, met de topsnelheid van de Red Bull." Toch blijft Hamilton strijdlustig: "We hebben nu drie dagen om aan onze auto te werken. Als we alles maximaliseren, kunnen we ze misschien wel dwarszitten."

Het is nog steeds wennen: Mercedes dat de favorietenrol steeds meer kwijtraakt. Bovendien tikt de klok door. In 2022 moeten er compleet nieuwe auto's aan de start verschijnen en elke euro en minuut die Hamiltons team nu nog besteedt om Red Bull bij te halen, kost ze volgend seizoen.



Dat is naast de puntenvoorsprong en de snelheid een extra reden om te denken dat Verstappen en zijn team de macht - voorlopig - hebben overgenomen.