Charles Leclerc en Carlos Sainz begrijpen niet waardoor de banden van hun Ferrari het tijdens de Grand Prix van Frankrijk zo snel versleten. De Monegask en de Spanjaard eindigden zondag beiden buiten de punten op Circuit Paul Ricard.

"Beide auto's hadden het enorm lastig. We moeten echt begrijpen waardoor dat kwam", vertelde Leclerc, die als zevende startte en slechts als zestiende over de finish kwam.

Na de kwalificatie liet de 23-jarige Ferrari-coureur, die bij de vorige GP in Azerbeidzjan nog vierde werd, al weten dat de voorbanden van zijn auto het zwaar hadden. Hij zag echter niet aankomen dat de banden ook tijdens de race zo snel versleten.

"We maakten nog een tweede pitstop om te zien of we nog iets meer van de slijtage op de mediums konden begrijpen", zei hij. "Maar we konden niets doen om beter met de banden om te gaan. Ze versleten heel snel. Ik snap er niets van. We moeten hier hard aan werken."

Volgens Leclerc is de terugval van de Ferrari's tijdens de race niet te wijten aan de snelheid. "De eerste twee ronden was het tempo gewoon goed, maar daarna ging iedereen in hetzelfde tempo verder en vielen wij terug."

'Gisteren waren we nog een halve seconde sneller'

Ook Sainz is verbijsterd door de bandenslijtage tijdens de race. De Spanjaard begon als vijfde aan de race en moest zich na 53 rondes tevredenstellen met de elfde plaats.

"We waren eerlijk gezegd erg verbaasd, en tegelijkertijd zeer teleurgesteld", aldus Sainz. "We hadden niet verwacht zo langzaam te zijn en zo veel bandenslijtage te hebben. Het is duidelijk dat er vandaag iets niet goed werkte met de banden, maar we hebben geen idee waardoor we het in de race zo moeilijk hadden."

"Aan het einde van de race waren er coureurs die rondes van 1.37 reden", vervolgde hij. "Wij kwamen niet verder dan 1.39, terwijl we gisteren (in de kwalificatie, red.) nog een halve seconde sneller waren."

Door de matige resultaten in Frankrijk staan Leclerc en Sainz nu respectievelijk zesde en zevende in het kampioenschap. In het WK-klassement van de constructeurs werd Ferrari gepasseerd door McLaren en staat het nu vierde.