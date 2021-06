Valtteri Bottas heeft geen goed woord over voor de strategie van zijn team Mercedes in de Grand Prix van Frankrijk. De Fin denkt dat hij zondag met een tweestopstrategie had kunnen knokken om de zege op Circuit Paul Ricard.

"Als ik twee pitstops had gemaakt, stond ik zeker op het podium en had ik ook kunnen strijden om de zege", aldus Bottas bij Sky Sports. "Ik heb alles geprobeerd om het podium veilig te stellen voor het team, maar helaas was het niet genoeg."

De 31-jarige Bottas kon het tempo van Max Verstappen en Lewis Hamilton in de eerste fase van de race goed volgen. De negenvoudig Grand Prix-winnaar was in de slotfase van de Grand Prix echter geen partij voor racewinnaar Verstappen, die wel een extra pitstop had gemaakt. Even later werd Bottas ook nog ingehaald door Sergio Pérez, waardoor hij als vierde eindigde.

Bottas liet tijdens de race al zijn ongenoegen merken over de boordradio. "Waarom luisteren jullie verdomme niet naar mij als ik ik vooraf zeg dat deze race een tweestopper gaat worden?", foeterde Bottas, die er ook nog een aantal scheldwoorden aan toevoegde.

'Laatste stint was niet leuk'

"We dachten dat de banden het met de koudere temperaturen iets langer vol zouden houden", vertelde Bottas, die na de race wel wat rustiger was geworden. "Ik denk dat een tweestopstrategie het snelst was vandaag, al is dat achteraf natuurlijk makkelijk praten."

"We waren als team te veel gefocust op het succesvol uitvoeren van de één-stopper. Met nog tien tot vijftien rondes te gaan waren mijn voorbanden al compleet versleten. Die laatste stint was niet leuk om te rijden."

Bottas staat met 59 punten op de vijfde plaats in het kampioenschap en heeft 72 punten achterstand op WK-leider Verstappen. Het Formule 1-seizoen wordt volgende week al vervolgd met de Grand Prix van Stiermarken op de Oostenrijkse Red Bull Ring.