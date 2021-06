Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vindt dat Max Verstappen met de zege van zondag bij de Grand Prix van Frankrijk revanche heeft genomen voor de misgelopen overwinning van eerder dit jaar in Barcelona. Het Oostenrijkse team werd bij de Grand Prix van Spanje juist op tactisch gebied afgetroefd door Mercedes en Lewis Hamilton.

Verstappen en Red Bull werden tijdens de Grand Prix van Spanje verrast door Mercedes. Bij die race reed Verstappen vorige maand aan de leiding, maar koos Hamilton ervoor om een extra stop te maken. De zevenvoudig kampioen reed op zijn nieuwe banden het gat naar Verstappen dicht, ging hem voorbij en pakte de zege.

Zondag waren op Circuit Paul Ricard de rollen omgedraaid. Verstappen stond na zijn eerste pitstop zwaar onder druk van Hamilton en Valtteri Bottas, waarna Red Bull hem naar binnen haalde. Op zijn medium banden ging Verstappen Bottas al snel voorbij en in de voorlaatste ronde nam hij de leiding over van Hamilton.

"We hebben vandaag revanche genomen voor wat ons in Barcelona overkwam", zei Horner bij Sky Sports. "Voor de race dachten we nog dat de undercut niet zo sterk zou zijn als we op het circuit hebben gezien, maar we zijn er vol voor gegaan. De snelheid van Max in zijn eerste ronde nadat hij uit de pits was gekomen was fenomenaal."

"Na die eerste pitstop vonden we ons in dezelfde vreselijke positie als in Barcelona en dat scenario wilden we koste wat kost voorkomen. Dus we besloten om zelf de regie in handen te nemen en het aan Max te laten om ze weer in te halen."

'Max had geluk dat zijn race niet al in de eerste bocht voorbij was'

Verstappen vertrok van poleposition op Paul Ricard, maar schoot in de eerste bocht van de baan en gaf daarmee de leiding aan Hamilton. "Max had last van de wind in de eerste bocht en hij had geluk dat zijn race daar niet al voorbij was", vervolgde Horner.

"Dat incident was vervelend, maar mede door de harde wind was het wel een interessante race vandaag."

Verstappen, die ook nog de snelste raceronde klokte en zo een extra WK-punt pakte, heeft nu twaalf punten meer dan Hamilton (131 om 119). Het Formule 1-seizoen wordt volgende week al vervolgd met de Grand Prix van Stiermarken op de Oostenrijkse Red Bull Ring.