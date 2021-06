Lewis Hamilton kijkt ondanks het kwijtraken van zijn leidende positie in de slotfase van de Grand Prix van Frankrijk met een tevreden gevoel terug op de race. De Brit merkte wel dat zijn Mercedes behoorlijk wat snelheid tekortkwam ten opzichte van de Red Bull van Max Verstappen, die zondag met de zege aan de haal ging op Circuit Paul Ricard.

"Max heeft geweldig gereden. Ze waren het hele weekend gewoon beter", zei de 36-jarige Hamilton over Red Bull Racing.

De zevenvoudig wereldkampioen zei zaterdag al dat hij het hele weekend ongelukkig is in zijn auto. In de kwalificatie moest hij, op ruim twee tienden van Verstappen, genoegen nemen met de tweede plaats en ook in de tweede en derde training was hij langzamer dan de Limburger.

"Met het oog op de lastige vrijdag ben ik erg blij met het resultaat", liet Hamilton weten. "Natuurlijk heb ik niet gewonnen en reed ik aan de leiding, maar in de slotfase had ik geen banden meer over en raakte ik mijn eerste plaats kwijt. Desondanks was het een goede race."

Lewis Hamilton werd in de slotfase van de race gepasseerd door Max Verstappen. Foto: AFP

'Heb geen idee hoe ik een positie verloor'

Tijdens de race koos Red Bull ervoor om Verstappen met zo'n twintig rondes voor de boeg in leidende positie voor de tweede keer naar binnen te halen. Die strategie betaalde zich uit, want de Nederlander ging in de achtervolging en passeerde eerst Valtteri Bottas en in de voorlaatste ronde Hamilton.

"We moeten duidelijk op zoek naar meer snelheid", realiseerde Hamilton zich. "We verloren de meeste tijd op de rechte stukken, dus we moeten flink aan de bak en uitzoeken wat er beter kan."

"We hebben nog steeds een goede auto. Ik heb geen idee hoe ik een positie verloor", doelde hij op de undercut van Verstappen bij de eerste pitstop. "Het was duidelijk dat ze een goede strategie hadden."

Door zijn tweede plaats loopt de achterstand van nummer twee Hamilton op leider Verstappen in het kampioenschap nu op naar twaalf punten.