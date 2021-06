Max Verstappen is dolblij met zijn fraaie zege zondag in de Grand Prix van Frankrijk. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing haalde door een goede pitstopstrategie koploper Lewis Hamilton in de voorlaatste ronde in.

"Dit was misschien wel mijn mooiste zege ooit. Het was ook een echte teamprestatie. Dat voelt natuurlijk geweldig en geeft veel vertrouwen voor de komende weken", zei Verstappen voor de camera van Ziggo Sport.

Verstappen kende een slechte start. Hij viel na de eerste bocht even buiten de baan, waardoor Hamilton hem kon passeren. Verstappen slaagde er echter na de eerste pitstop in om een zogenoemde undercut te plegen op Hamilton.

"Het was apart wat er gebeurde bij de start. Ik remde voor mijn gevoel normaal aan, maar opeens brak de achterkant uit. Dat was een voorbode voor de rest van de stint. Het was super lastig, er was weinig grip en het waaide een stuk harder dan gedacht."

"Ik was eerlijk gezegd wel verrast dat ik voor Hamilton bleef na de eerste pitstop. Mijn outlap was wel aardig, dus dat hielp zeker mee. Ik zag dat hij uit de pitstraat kwam en gebruikte iets meer van mijn batterij om er nog beter uit te komen."

Max Verstappen en Lewis Hamilton spuiten elkaar onder met champagne na de Grand Prix van Frankrijk. Max Verstappen en Lewis Hamilton spuiten elkaar onder met champagne na de Grand Prix van Frankrijk. Foto: Pro Shots

'Dit is natuurlijk een super resultaat'

Red Bull koos ervoor om met zo'n twintig rondes te gaan Verstappen in leidende positie voor de tweede keer naar binnen te halen. Hij moest daardoor in de achtervolging op Valtteri Bottas en Hamilton van Mercedes en passeerde uiteindelijk beiden.

"Na de eerste pitstop waren Hamilton en Bottas mij flink aan het pushen. Het was dus een goede call van het team om nog een keer te stoppen. Ik had niet op deze omstandigheden gehoopt, maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Dit is natuurlijk een super resultaat", aldus Verstappen.

Verstappen behield door de derde overwinning van het seizoen en de dertiende in zijn Formule 1-carrière de eerste plaats in de WK-stand. Hij vergrootte de voorsprong op naaste achtervolger en titelverdediger Hamilton tot twaalf punten.

"Of we vandaag een statement hebben gemaakt richting Mercedes? Mwah, ook vandaag hebben we de hele race met elkaar gevochten. Dat zal in het restant van het seizoen zo blijven", bleef Verstappen bescheiden.

Ook de komende twee weken wordt er geracet. Dan staat er een dubbele Grand Prix op het programma in Oostenrijk. Verstappen kan dan opnieuw goede zaken doen, want Red Bull presteert over het algemeen goed op de eigen Red Bull Ring.