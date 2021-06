Max Verstappen heeft zondag de Grand Prix van Frankrijk gewonnen door in de voorlaatste ronde zijn grote titelconcurrent Lewis Hamilton in te halen. De Red Bull-coureur verstevigt daarmee zijn leiding in de stand om het wereldkampioenschap en heeft nu een voorsprong van twaalf punten.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez pakte de derde plaats, voor Valtteri Bottas van Mercedes. Ook de snelste ronde kwam op naam van Verstappen, waardoor de Nederlander in totaal met 26 punten in de tas het Zuid-Franse Circuit Paul Ricard verlaat. De Limburger heeft nu 131 punten, tegenover 119 voor Hamilton.

De Franse Grand Prix verliep bloedstollend, met een fraaie strijd tussen de coureurs van Mercedes en Red Bull, waarbij het team van Verstappen uiteindelijk de beste dag beleefde. Door de punten van Pérez loopt Red Bull ook uit in de strijd om het constructeurskampioenschap. Het Oostenrijkse team heeft nu 215 punten en Mercedes 178.

Dat Red Bull Racing zo goed voor de dag kwam op Paul Ricard, is een goede indicatie van hoe sterk Verstappens team ervoor staat in de titelstrijd. Bij de vorige twee edities van de Franse GP was Mercedes nog oppermachtig op dit circuit.

Achter de strijd vooraan beleefde McLaren een goede dag. Lando Norris legde beslag op de vijfde plaats, gevolgd door zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. Het Britse team deelde een flinke tik uit aan Ferrari, waarmee het verwikkeld is in de strijd om de derde plaats bij de teams. Charles Leclerc en Carlos Sainz hadden een beroerde race en eindigden buiten de punten.



Pierre Gasly was de hoogst geklasseerde Fransman. De thuisrijder reed in zijn AlphaTauri naar de zevende plaats, met op zijn hielen Fernando Alonso in de Alpine. Aston Martin had ook een goede dag. Zowel Sebastian Vettel als Lance Stroll begon buiten de top tien, maar eindigde respectievelijk als negende en tiende. Er waren geen uitvallers in de race.

Verstappen maakt foutje in eerste bocht

De start vanaf poleposition verliep goed voor Verstappen, maar in de eerste bocht schoot de Nederlander door een momentje overstuur even naast de baan. Hamilton kon meteen profiteren en nam de leiding over. De Red Bull-coureur bleef wel Bottas voor en voegde achter zijn titelconcurrent weer in op de tweede plaats.



Verstappen kon Hamilton bijhouden, waardoor de Brit richting de eerste serie pitstops binnen schootsafstand bleef. Dat betaalde zich uit. Bottas ging in de zeventiende ronde als eerste naar binnen, gevolgd door Verstappen. Toen Hamilton een ronde later hetzelfde deed, bleek de Red Bull veel tijd op de Engelsman te hebben goedgemaakt. Toen Hamilton de pitstraat uit reed, zette Verstappen zijn auto er resoluut naast.



Na de pitstops brak er een spannende fase aan waarin Verstappen met alle moeite de twee Mercedessen achter zich wist te houden. Pérez bleef ondertussen langer doorrijden en maakte pas in ronde 24 zijn enige pitstop.



Nadat Verstappen enigszins was uitgelopen op Hamilton, stelde de Nederlander over de boordradio dat hij het einde niet ging halen op de harde banden die hij bij zijn pitstop had gekregen. Daarom haalde Red Bull de kopman voor medium banden weer naar binnen.

WK-leider Verstappen moet het op de baan doen

Mercedes hield beide coureurs buiten, waardoor Verstappen ze op de baan moest inhalen om te winnen. In rap tempo reed de Nederlander met zijn versere banden op leider Hamilton en Bottas af. Datzelfde gold voor Pérez, die wel even plaats moest maken voor zijn teamgenoot, maar daarna aansloot.



Verstappen had weinig moeite om het gat naar de Mercedessen dicht te rijden en maakte mede dankzij de hogere topsnelheid van zijn Red Bull snel korte metten met Bottas. Daarna deed Pérez hetzelfde. Vervolgens was het even spannend of Verstappen nog wel Hamilton bij kon halen. De zevenvoudig wereldkampioen perste nog wat laatste leven uit zijn banden, maar het was niet genoeg om de aanstormende Nederlander achter zich te houden.

Verstappen passeerde zijn grote titelconcurrent uiteindelijk met nog anderhalve ronde te gaan in de drs-zone van het lange rechte stuk. Hamilton kon weinig meer uitrichten en zag de WK-leider zijn voorsprong vergroten.