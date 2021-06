"Mede door de harde wind was het een interessante race vandaag", zegt Red Bull-teambaas Christian Horner bij Sky Sports. "Max had last van de wind in de eerste bocht en hij had geluk dat hij daarna nog een goede uitgangspositie had. Voor de race dachten we nog dat de undercut niet zo sterk zo zijn als we tijdens de race hebben gezien. We zijn er vol voor gegaan. De snelheid van Max in zijn eerste ronde nadat hij uit de pits was gekomen was fenomenaal. Op dat moment bevonden we ons in dezelfde vreselijke positie als in Barcelona en dat scenario wilden we koste wat kost voorkomen. Dus we besloten om zelf de regie in handen te nemen en het aan Max te laten om ze weer in te halen."