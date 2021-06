Teambaas Toto Wolff spreekt van een lastig weekend voor Mercedes bij de Grand Prix van Frankrijk. Het Britse team zag zaterdag tijdens de kwalificatie zijn hegemonie op het Circuit Paul Ricard doorbroken worden door Max Verstappen, die zondag vanaf poleposition van start mag in de race.

"Het is een lastig weekend voor ons, want we komen gewoon snelheid tekort. Dat is de waarheid", zei Wolff na afloop van de kwalificatie tegen Sky Sports. Lewis Hamilton moest in de race tegen de klok ruim twee tiende van een seconde toegeven op Verstappen en begint als tweede, terwijl nummer drie Valtteri Bottas bijna vier tienden tekort kwam op de Limburger.

"Het zag er slechter uit dan waar we uiteindelijk terechtgekomen zijn", aldus Wolff. "Maar we moeten gewoon op alle gebieden tijd winnen. Er is niet één onderdeel waar we niet naar kijken om te verbeteren."

Hamilton won de laatste twee edities van de GP van Frankrijk en was ook in de kwalificaties in 2018 en 2019 met afstand de snelste. Verstappen was in 2019 in de kwalificatie zelfs een seconde langzamer dan Hamilton, maar inmiddels heeft Red Bull een flinke inhaalslag gemaakt.

Max Verstappen was in de kwalificatie ruim twee tiende van een seconde sneller dan Lewis Hamilton. Foto: Getty Images

'Red Bull sneller op rechte stukken'

Verstappen had zijn snelste tijd op Circuit Paul Ricard volgens Wolff mede te danken aan een lagere downforce-afstelling. "We geloofden na onze simulaties dat dat langzamer zou zijn", verklaart Wolff.

"Maar je kan zien dat ze sneller zijn op de rechte stukken. Als we een achtervleugel met weinig downforce zouden monteren, zouden we veel meer tijd verliezen in de bochten. Om dat uit te balanceren is best lastig."

De GP van Frankrijk begint zondag om 15.00 uur. WK-leider Verstappen heeft in het kampioenschap een voorsprong van vier punten op zijn rivaal Hamilton. Verstappen won nog nooit in Frankrijk.