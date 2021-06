Max Verstappen begint zondag om 15.00 uur vanaf poleposition aan de Grand Prix van Frankrijk. De Limburger perste zaterdag in de kwalificatie een zeer snel rondje uit zijn Red Bull en bleef daarmee onder anderen titelconcurrent Lewis Hamilton voor. De vraag is: lukt hem dat in de race ook?

Dat de Red Bull over één ronde sneller is dan de Mercedes van Hamilton, geeft geen garantie dat dit in de race ook het geval zal zijn. Zeker de gele mediumbanden waarop de gehele top tien sowieso vertrekt, zijn een punt van zorg voor het team van de WK-leider.



"Dat we van pole vertrekken geeft vertrouwen, maar we verwachten dat Mercedes erg competitief gaat zijn in de race", blikte Red Bull-teambaas Christian Horner zaterdag al even vooruit.



In de tweede vrije training op vrijdag reden alle coureurs wat langer op mediumbanden. Uit de gemiddelde rondetijden blijkt dat Mercedes en Red Bull, of met name Verstappen, elkaar nauwelijks ontlopen.



Een spannende strijd in vooral de openingsfase van de Grand Prix lijkt daarmee gegarandeerd. Over het tempo op de harde banden is minder duidelijk, terwijl we die normaal gesproken wel gaan zien in de race: de meest waarschijnlijke strategie is één pitstop, van medium naar hard.





Verstappen viert de vijfde poleposition in zijn loopbaan. Verstappen viert de vijfde poleposition in zijn loopbaan. Foto: Getty Images

Pérez kan veel betekenen voor Verstappen

Het is voor Red Bull daarom fijn dat Sergio Pérez 'in de mix' zit, vanaf de vierde startplaats. Het is bekend dat de Mexicaan het meer van zijn races moet hebben dan de kwalificatie, dus het lijkt erop dat Verstappen in de strategische strijd wel iets van zijn teamgenoot kan verwachten.

Zolang Mercedes maar geen vrij spel heeft met de pitstops omdat het Duitse team geen rekening hoeft te houden met de tweede Red Bull, helpt Pérez Verstappen al.

Er zijn nog drie factoren waar de Nederlander op kan rekenen: Zijn starts zijn dit seizoen uitstekend. Verstappen start bovendien op de racelijn, wat doorgaans een voordeel is. Daarnaast rijdt de Red Bull met minder downforce dan de Mercedes, wat Verstappen minder kwetsbaar maakt voor inhaalacties op topsnelheid.



Eén ding weet Red Bull zeker: als het Mercedes in deze race weet te verslaan, is dat bijzonder goed nieuws voor de titelstrijd. Paul Ricard was tijdens de laatste twee edities onbetwist Mercedes- en vooral Hamilton-terrein. In 2019 gaf Verstappen nog 1,1 seconde toe op de poletijd van zijn huidige titelconcurrent. Winst voor de Nederlander zou de bevestiging zijn dat WK-leider Verstappen Hamilton op veel circuits aankan.

Top tien kwalificatie 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.29,990

2. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,258

3. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,386

4. Sergio Pérez (Red Bull): +0,455

5. Carlos Sainz (Ferrari): +0,850

6. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,878

7. Charles Leclerc (Ferrari): +0,997

8. Lando Norris (McLaren): +1,262

9. Fernando Alonso (Alpine): +1,350

10. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,392

De tweede race binnen een race: let op Alpine

Ferrari deed in Monaco en Azerbeidzjan nog vooraan mee, maar is op het 'normale' Circuit Paul Ricard weer afgezakt naar de subtop. Daar gaat de strijd verder om de derde positie in de strijd om het constructeurskampioenschap, wat het grote doel is van zowel de Italianen als McLaren. In de kwalificatie deelde de Scuderia een eerste tik uit. Carlos Sainz (vijfde) en Charles Leclerc (zevende) starten voor Lando Norris (achtste) en Daniel Ricciardo (tiende).



Alpine kan er als derde partij met de buit vandoor gaan. Dat team heeft in de thuisrace de snelheid te pakken. Fernando Alonso start als negende en mengt zich meteen in de strijd. En hoewel Esteban Ocon enigszins tegenviel met een elfde startplaats kan die wel profiteren van een vrije bandenkeuze. Een start op de harde banden kan wel eens goed uitpakken voor de Fransman.

Tel daarbij op dat de snelheid in de race van Ferrari een vraagteken is en McLaren niet in goede vorm verkeert en het maakt van Alpine het team om op te letten. Dat geldt uiteraard ook voor Pierre Gasly, die zijn AlphaTauri voor eigen publiek keurig als zesde kwalificeerde.

Onweer in de lucht

Hoewel de kans het grootst is dat de GP van Frankrijk onder droge omstandigheden wordt verreden, mag niet onvermeld blijven dat er 'kans' is op een onweersbui. Dat geldt vooral voor de uren voorafgaand aan de race om 15.00 uur, maar ook tijdens de GP kan het gebeuren.