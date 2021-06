Max Verstappen pakte zaterdag op het Circuit Paul Ricard in het zuiden van Frankrijk poleposition. Dat bracht de Limburger een sterke uitgangspositie voor de Franse Grand Prix zondag, maar het was ook een signaal naar de concurrentie: de RB16B is razendsnel. Daar hebben regelwijzigingen voor vleugels en banden geen invloed op.

Vanaf dit weekend vinden er veel extra controles plaats aan de auto's, die stuk voor stuk zijn ingevoerd na beschuldigingen richting met name Red Bull.

Dat begon bij de achtervleugels die te ver achterover bogen tijdens de Spaanse GP in Barcelona. Vooral Mercedes wees hier op onboardbeelden vanaf de auto van Verstappen, waarop te zien was dat er inderdaad behoorlijk wat beweging in de vleugel zat. Ook Lewis Hamilton had het meermaals over de 'flexiwings' van Red Bull. Een rel was geboren.

Terwijl Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn evenknie bij Red Bull Christian Horner elkaar verbaal in de haren vlogen, voerde de FIA per Frankrijk extra controles in. Horner beaamde wel dat er wat veranderd moest worden aan de achtervleugel om aan deze tests te voldoen. De grote vraag was natuurlijk of dit Red Bull snelheid zou kosten. Daarop geeft de pole van Verstappen een voorzichtig antwoord: het lijkt er niet op.

Rel twee ontstond na de klapband van Verstappen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, twee weken geleden. De Nederlander zette de discussie na afloop direct op scherp door voor de camera van Ziggo te stellen dat "Pirelli wel weer zal zeggen dat het door troep op de baan komt".

Volgens Verstappen moet 'Pirelli gewoon toegeven dat het bedrijf fout zit'. Volgens Verstappen moet 'Pirelli gewoon toegeven dat het bedrijf fout zit'. Foto: Getty Images

Pirelli geeft Red Bull de schuld zonder ze de schuld te geven

Deze week kwam na een onderzoek de verklaring van Pirelli. De oorzaak van de klapband is volgens de Italiaanse fabrikant niet extern. Maar wat het dan wel was, weet eigenlijk niemand.

Pirelli legt de schuld bij de teams, zonder de schuld bij de teams te leggen. Dat klinkt vreemd, maar het is wel wat er gebeurt. Dat zit zo: Elk team moet zich houden aan de voorschriften van Pirelli voor hoe de band gebruikt moet worden. Belangrijk hierin zijn de minimale bandenspanning, hoelang en op welke temperatuur de banden in de bandenwarmers zitten en de manier waarop het wiel op het asfalt staat. Dat lijkt makkelijk te controleren, maar dat is is het momenteel niet. Zeker niet de bandenspanning.

Die werd tot en met twee weken geleden namelijk alleen gecontroleerd vóórdat de auto de baan op gaat, niet tijdens het rijden. Dat zou niet zo'n probleem zijn als de bandenspanning continu hetzelfde blijft, maar dat is niet zo. Door de temperatuurwisseling in de banden, verandert ook de spanning.

Het voorschrift van Pirelli voor de minimale bandenspanning is dus een berekening, anticiperend op wat de spanning tijdens het rijden zou moeten zijn. En daar moeten de banden aan voldoen voordat de auto het asfalt kiest. Alle teams hielden zich hier volgens Pirelli keurig aan, tot zover niets aan de hand.

'Red Bull en Aston Martin reden met te lage bandendruk'

Alleen hier komt de competitieve geest van de teams om de hoek kijken. In principe is het zo dat die de bandenspanning zo laag mogelijk willen houden. Dat levert meer grip op en maakt de auto dus sneller. Het doel is daarom om zo met de temperatuur van de banden te spelen dat keurig aan de eisen wordt voldaan, maar dat er wel zo dicht mogelijk tegen de limiet aan gereden wordt.

Volgens Pirelli gingen Red Bull en Aston Martin daarmee in Bakoe te ver en reden ze in de race uiteindelijk met een te lage bandenspanning. Volgens Verstappen is dat niet waar. Dat stelt hij op basis van eigen data van zijn team, dat tijdens het rijden wél kan zien hoe hoog de bandenspanning is.

"We hebben die data aan hen gegeven, daarin was duidelijk te zien dat wij niet onder de minimum bandendruk reden", zei de Limburger dit weekend. Ook Aston Martin ontkent in Bakoe iets fout gedaan te hebben. Bij dat team klapte de band van Lance Stroll eerder in de race.

Pirelli wijst een te lage bandenspanning aan als oorzaak van de klapbanden van Verstappen en Stroll. Dat zet de Italiaanse fabrikant en de twee teams recht tegenover elkaar. Een van de twee 'partijen' spreekt niet helemaal de waarheid. Verstappen wijst vol naar Pirelli: "Het zou beter zijn als ze gewoon toegeven dat ze fout zitten." Omdat de data verder niet openbaar is, kan de buitenwacht lastig beoordelen hoe dit precies zit.

Zowel de achtervleugel als de bandenspanning van de Red Bull komt tot dusver door de controles in Frankrijk. Zowel de achtervleugel als de bandenspanning van de Red Bull komt tot dusver door de controles in Frankrijk. Foto: Getty Images

Mercedes maakt Red Bull verdacht

Mercedes laat het ondertussen niet na om de grote titelconcurrent Red Bull richting het verdachtenbankje te duwen. Hamilton stelde donderdag zittend naast Verstappen in de persconferentie al dat Pirelli volgens hem niets te verwijten valt. Wolff voegde daar dit weekend aan toe dat er volgens hem "niet altijd een gelijk speelveld is" wat betreft bandenspanning.

Teams rijden soms met lagere bandendruk dan Pirelli voorschrijft, impliceerde de Oostenrijker. Zijn eigen team hoort daar niet bij, benadrukte Wolff: "Wij houden ons altijd aan de limieten". Opvallend genoeg zeggen alle andere teambazen en coureurs precies hetzelfde.

Pirelli en de FIA namen in ieder geval het zekere voor het onzekere: vanaf dit weekend wordt de bandenspanning op meerdere momenten gecontroleerd, dus ook ná de kwalificatie en de race. Alle teambazen vielen over elkaar heen om te melden dat deze maatregel hen niet zou raken: ze houden zich immers al aan de voorschriften. Volgend jaar komt er zelfs een sensor van de FIA in alle banden, waardoor er onafhankelijke controle plaatsvindt tijdens het rijden.

Snelheid Red Bull lijkt niet geraakt

Ondanks deze maatregelen was Pirelli blijkbaar toch niet zo zeker van de zaak. De minimale bandenspanning is verhoogd, om de kans op klapbanden te verkleinen. Meerdere coureurs klagen over 'ballonnen' waarmee ze moeten rijden. Ook hierdoor ontstond weer de vraag in hoeverre Red Bull getroffen zou worden.

Klopt de beschuldiging van onder meer Mercedes en Pirelli dat het team van de WK-leider onder het minimum gaat met de bandenspanning? Uit de nieuw ingevoerde controles blijkt tot dusver van niet. En heeft de Red Bull last van de verhoogde bandenspanning? De pole van Verstappen op een baan die Mercedes normaal gesproken beter ligt, vertelt een ander verhaal.



De Grand Prix van Frankrijk begint zondag om 15.00 uur.