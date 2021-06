Red Bull-teambaas Christian Horner denkt dat Max Verstappen de coureurs van Mercedes op elke circuit kan verslaan nu de Limburger de snelste was in de kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk. Met zijn poleposition doorbrak Verstappen de hegemonie van Mercedes op Circuit Paul Ricard.

Lewis Hamilton won de laatste twee edities van de GP van Frankrijk en was ook in de kwalificaties in 2018 en 2019 met afstand de snelste. Verstappen was in 2019 zelfs een seconde langzamer dan Hamilton, maar zaterdag was de Nederlander ruim twee tienden van een seconde sneller dan de Brit en veroverde hij de voorste plaats op de startrij.

"Dit circuit was de afgelopen jaren zo'n sterk bolwerk voor Mercedes", aldus een dolblije Horner na afloop van de kwalificatie tegen Sky Sports. "Dus als we ze hier kunnen verslaan, kunnen we ze overal verslaan."

De 23-jarige Verstappen was met 1.29,990 de enige coureur die op Paul Ricard onder de 1.30 dook. Het kwam nog niet eerder voor dat een coureur van Red Bull poleposition veroverde in Frankrijk. "Het is een geweldige prestatie van Max", zei Horner. "In de meeste sessies dit weekend was hij al vrij snel en we hebben de auto steeds weten te verbeteren."

De GP van Frankrijk begint zondag om 15.00 uur. WK-leider Verstappen heeft in het kampioenschap een voorsprong van vier punten op zijn rivaal Hamilton. Hij won nog nooit in Frankrijk.