Lewis Hamilton eindigde zaterdag als tweede in de kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk, maar het verschil met zijn grote concurrent en polesitter Max Verstappen was fors. De regerend wereldkampioen voelt zich voorlopig allesbehalve comfortabel op Circuit Paul Ricard.

"Het is een heel, heel zwaar weekend", zei Hamilton. "Niet fysiek, maar mentaal. Om de auto zo afgesteld te krijgen dat ik er blij mee ben."

Mercedes was in 2018 en 2019 - de enige twee keer dat de GP van Frankrijk verreden werd sinds 2008 - zeer dominant op Paul Ricard, met twee zeges voor Hamilton. De Engelsman was twee jaar geleden in de kwalificatie ruim een seconde sneller dan Verstappen, die toen vierde werd.

Deze week is Red Bull steeds het snelste team in het zuidoosten van Frankrijk. Verstappen pakte zaterdag poleposition met een tijd die 0,258 seconden sneller was dan Hamilton.

"Je zult niet geloven hoeveel we veranderd hebben aan de auto sinds de eerste vrije training", aldus Hamilton. "We hebben rondjes gedraaid, om uiteindelijk uit te komen op ongeveer dezelfde plek als waar we begonnen waren. Ik ben eigenlijk het hele weekend al ongelukkig in de auto."

Top tien kwalificatie 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.29,990

2. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,258

3. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,386

4. Sergio Pérez (Red Bull): +0,455

5. Carlos Sainz (Ferrari): +0,850

6. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,878

7. Charles Leclerc (Ferrari): +0,997

8. Lando Norris (McLaren): +1,262

9. Fernando Alonso (Alpine): +1,350

10. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,392

'Ik geloof dat er morgen wat regen komt'

De zevenvoudig wereldkampioen, die in de WK-stand vier punten achterstaat op Verstappen, houdt wel hoop dat hij zondag wat kan bewerkstelligen in de race (start om 15.00 uur).

"Red Bull was in de longruns in de trainingen zo'n twee tienden per ronde sneller dan wij, maar onze auto is nu heel anders dan toen", aldus Hamilton. "Ik ga knokken voor een kans in de eerste bocht en ik geloof dat er morgen misschien wat regen komt. We blijven vechten."