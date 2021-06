Max Verstappen is dolblij met zijn poleposition voor de Grand Prix van Frankrijk. De Limburger was zaterdag in de kwalificatie met afstand de snelste en gaat zondag als eerste van start op Circuit Paul Ricard.

"Tot dusver is het een heel positief weekend, op een circuit waar het normaal gesproken moeizaam voor ons verloopt", zei Verstappen direct na afloop van de kwalificatie in een flashinterview. "Het voelt heel goed om poleposition te pakken."

De 23-jarige Verstappen was met 1.29,990 de enige coureur die op Paul Ricard onder de 1.30 dook. Hij was ruim twee tienden van een seconde sneller dan zijn rivaal en nummer twee Lewis Hamilton, terwijl Valtteri Bottas vier tienden langzamer was.

Toch waakte Verstappen voor al te veel euforie. "Ik heb vandaag geen punten gescoord", zei hij. "Maar voor ons is het een geweldige dag. Nu moeten we het morgen afmaken en de 25 punten die we in Bakoe hebben verloren, gaan pakken. Dit is veelbelovend."

Verstappen reed twee weken geleden in Bakoe in leidende positie toen hij zes ronden voor het einde een klapband kreeg en in de bandenstapel eindigde. Geluk bij een ongeluk voor Verstappen was dat Hamilton zich bij de herstart verremde en eveneens geen punten veroverde.

De GP van Frankrijk begint zondag om 15.00 uur. WK-leider Verstappen, die in het kampioenschap een voorsprong van vier punten op Hamilton heeft, won nog nooit in Frankrijk. Hij werd in 2018 wel tweede, wat zijn beste resultaat op Paul Ricard is.