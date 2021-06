Max Verstappen start de Grand Prix van Frankrijk zondag vanaf poleposition. De Red Bull-coureur was zaterdag in de kwalificatie de snelste op Circuit Paul Ricard. Lewis Hamilton staat naast de WK-leider op de eerste startij. Het is voor Verstappen de vijfde pole in zijn loopbaan.

Tijdens de derde vrije training bleek zaterdagochtend al dat de snelheid van de Red Bull over één ronde dik in orde was en Verstappen trok die lijn door in de kwalificatie. In Q3 kwam de Limburger tot een snelste tijd van 1.29,990, wat ruim voldoende was voor pole. Hamilton perste 1.30,248 uit zijn Mercedes, waarmee de titelverdediger ruim twee tienden tekortkwam.

Valtteri Bottas reed de derde tijd op krap vier tienden van de tijd van Verstappen. De Fin herstelde zich daarmee van een rampweekend in Azerbeidzjan twee weken geleden. Naast Bottas staat Sergio Pérez zondag op de vierde plaats. De teamgenoot van Verstappen moest bijna een halve seconde toegeven op de kopman van Red Bull.



Dat de RB16B van Red Bull de Mercedes op Paul Ricard goed partij kan bieden, is een goede indicatie van hoe de verhoudingen in de titelstrijd momenteel liggen. Doorgaans is het circuit in Zuid-Frankrijk een typisch Mercedes-circuit.

De vijfde startplaats is zondag voor Ferrari-coureur Carlos Sainz, gevolgd door Pierre Gasly van AlphaTauri, die zijn thuisrace als zesde begint. Charles Leclerc beleeft een moeizaam weekend in Frankrijk en kwam na twee poles op rij niet verder dan de zevende tijd.

De Monegask bleef Lando Norris (achtste) en Daniel Ricciardo (tiende) van Ferrari's concurrent McLaren wel voor. Daar zat Alpine-coureur Fernando Alonso (negende) nog tussen.

Top tien kwalificatie 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.29,990

2. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,258

3. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,386

4. Sergio Pérez (Red Bull): +0,455

5. Carlos Sainz (Ferrari): +0,850

6. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,878

7. Charles Leclerc (Ferrari): +0,997

8. Lando Norris (McLaren): +1,262

9. Fernando Alonso (Alpine): +1,350

10. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,392

Gehele top tien start zondag op mediumbanden

In het tweede deel van de kwalificatie werd vooral bepaald wie zondag op welke band start. Er zit weinig verschil in snelheid tussen de medium- en de softbanden, terwijl de verwachting is dat de rode softbanden niet lang meegaan.

Dat hadden alle teams door, want iedere coureur in de top tien start zondag op de mediums. Het grote slachtoffer van Q2 was Esteban Ocon. De Fransman kreeg het niet voor elkaar om op de mediums snel genoeg te zijn en start zijn thuisrace in de Alpine vanaf de elfde startplaats. Het voordeel voor Ocon is dat hij zondag wel zelf mag bepalen op welke banden hij vertrekt.

Q1 werd twee keer stilgelegd. De eerste rodevlagsituatie kwam op naam van Yuki Tsunoda, die in zijn eerste poging om een snelle rondetijd neer te zetten meteen in de fout ging. De Japanner kwam achterwaarts in de bandenstapels terecht en kreeg zijn AlphaTauri niet meer van zijn plek.

In de slotfase van Q1 zorgde Mick Schumacher voor een code rood door met zijn Haas de vangrail te raken. De jonge Duitser mocht wel door naar Q2, maar kon daar niet aan deelnemen omdat de schade aan zijn auto te groot was. Hij start zondag als vijftiende.

Na de rode vlag voor Schumacher was er niet genoeg tijd meer om Q1 te hervatten, wat vooral slecht nieuws was voor Lance Stroll. De Canadees had tot op dat moment nog geen serieuze tijd op de klokken gezet en begint zondag in zijn Aston Martin naast Tsunoda achteraan.

De Grand Prix van Frankrijk begint zondag om 15.00 uur.