Max Verstappen heeft zaterdag in de laatste vrije training voor de Grand Prix van Frankrijk ruim de snelste tijd op de klokken gezet. De leider in de WK-stand was in zijn Red Bull zeven tienden sneller dan Valtteri Bottas in de Mercedes. Carlos Sainz reed met zijn Ferrari de derde tijd.

Verstappen reed op het Circuit Paul Ricard een 1.31,300, een tijd waar beide Mercedessen niet aan konden tippen. Lewis Hamilton worstelde net als vrijdag met zijn auto en moest bijna een seconde toegeven op de tijd van zijn grote concurrent in de titelstrijd. De Engelsman zette uiteindelijk de vijfde tijd.



Halverwege de training zette Verstappen al een keer de snelste tijd, maar die werd geschrapt door de wedstrijdleiding omdat de Nederlander in bocht zes met vier wielen de baanlimiet overschreed.



Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen, stond nog voor Hamilton. Hij reed de vierde tijd. De Mexciaan kwam daarmee negen tienden tekort op tijd van de kopman van Red Bull. Alle coureurs richtten zich vooral op kwalificatiesimulatie met korte runs op de softbanden.



Thuisfavoriet Alpine kwam wederom sterk voor de dag met twee auto's in de top tien. Fernando Alonso klokte de zevende tijd, gevolgd door teamgenoot Esteban Ocon als achtste. Daar stond Lando Norris in de McLaren nog voor met de zesde tijd.

Top tien derde training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.31,300

2. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,747

3. Carlos Sainz (Ferrari): +0,895

4. Sergio Pérez (Red Bull): +0,938

5. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,966

6. Lando Norris (McLaren): +1.036

7. Fernando Alonso (Alpine): +1.324

8. Esteban Ocon (Alpine): +1,381

9. Pierre Gasly (AlphaTauri): +1,407

10. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,459

Leclerc door foutje buiten de top tien

De opvallendste afwezige in de top tien was Charles Leclerc in de Ferrari, die de vorige twee races poleposition pakte. De Monegask was snel onderweg, met vergelijkbare sectortijden als zijn teamgenoot Sainz, maar maakte in de slotsector een foutje.



Nikita Mazepin schoot in de openingsfase in zijn Haas op flinke snelheid van de baan, maar raakte de bandenstapels niet. De training verliep verder zonder grote incidenten.