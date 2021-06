Lewis Hamilton was vrijdag niet tevreden na de eerste vrije trainingen op Paul Ricard. De zevenvoudig wereldkampioen besloot de dag als derde en gaf ruim twee tienden toe op de snelste tijd van Max Verstappen.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"De auto voelt niet veel anders aan dan op de vrijdagen in Bakoe en Monaco", verwees Hamilton naar de laatste twee Grands Prix bij Sky Sports. "Gelukkig ziet mijn positie op de tijdenlijst er nu wel iets anders uit."

"Maar ook dit weekend gaat het weer heel moeilijk, al lijkt dat wel voor iedereen te gelden. Ik weet niet hoe het komt. Misschien door het veranderen van de bandenspanning of misschien ligt het aan de baan. Het is moeilijk te zeggen. We glijden in ieder geval alle kanten op."

Hamilton benadrukte wel dat Mercedes meer competitief lijkt te zijn dan op de stratencircuits in Monaco en Bakoe. "We zitten dichterbij, dus dat is positief", vervolgde de 36-jarige Brit, die overigens niet verbaasd was dat Verstappen aan het eind van de dag bovenaan stond.

"Red Bull is dit seizoen overal al snel geweest, dus je kon verwachten dat ze ook hier weer snel zouden zijn. We gaan vanavond alles uitgebreid analyseren en zullen dan zien hoe het morgen gaat."

De derde vrije training voor de Grand Prix van Frankrijk begint zaterdag om 12.00 uur. Op diezelfde dag gaat om 15.00 uur de kwalificatie van start en de race staat zondag ook om 15.00 uur op het programma.