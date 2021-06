Max Verstappen kijkt met een redelijk goed gevoel terug op de eerste vrije trainingen op Paul Ricard. De Nederlander klokte vrijdagmiddag de snelste tijd in de tweede sessie, nadat hij in de ochttendtraining nog als derde eindigde.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"We hebben ons gedurende de dag goed verbeterd", zei de 23-jarige Verstappen bij Sky Sports na de eerste dag dag in Frankrijk. "In de eerste training was ik niet helemaal tevreden, maar in de middag voelde de auto al beter."

"Het is op deze open baan moeilijk om een goede ronde te rijden. De wind maakte het ook niet gemakkelijk, al heeft natuurlijk iedereen daar last van. We moeten daar zelf maar een goede oplossing voor zien te vinden."

Valtteri Bottas gaf in zijn Mercedes tijdens de tweede training slechts acht duizendsten toe op Verstappen. Lewis Hamilton eindigde op twee tienden van de Red Bull-coureur als derde.

'Zal ongetwijfeld weer heel close worden'

Verstappen, die twee weken geleden uitviel in de Grand Prix van Azerbeidzjan heeft er vertrouwen in dat hij dit weekend competitief kan zijn in Le Castellet. "Het is moeilijk te zeggen waar we precies staan, maar we hebben een redelijk goede dag gehad", vervolgde de twaalfvoudig Grand Prix-winnaar.

"Onze longruns zagen er ook goed uit, maar we weten natuurlijk niet wat de andere teams gedurende de avond en nacht nog kunnen doen. Het zal ongetwijfeld weer heel close worden."

De derde vrije training voor de Grand Prix van Frankrijk begint zaterdag om 12.00 uur. Op diezelfde dag gaat om 15.00 uur de kwalificatie van start en de race staat zondag ook om 15.00 uur op het programma.