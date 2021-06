Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Frankrijk de snelste tijd op de klokken gezet. De WK-leider bleef Valtteri Bottas in de Mercedes nipt voor. Verstappens titelconcurrent Lewis Hamilton reed de derde tijd.

Verstappen klokte halverwege de training een 1.32,872, gezet op de softbanden. De Limburger verbeterde daarmee de eerder op de mediumband gereden 1.32,880 van Bottas, met 0,008 seconde. Hamilton gaf 0,253 toe op de tijd van Verstappen. De Brit reed zijn snelste ronde op de softbanden.

Zowel de Red Bull als Mercedes-coureurs gebruikten de tweede training vooral voor langere runs op de mediumbanden. Verstappen reed op drie ronden op soft na alleen maar op de gele mediumbanden, met een lange run van zeventien ronden als afsluiter.



De training van Verstappen verliep niet helemaal vlekkeloos. In de openingsfase reed de Nederlander met zijn linkerwielen over de gele kerbstones bij het uitkomen van bocht twee, waarmee hij onder meer de voorvleugel van zijn Red Bull beschadigde. In de eerste training overkwam Bottas al hetzelfde, waardoor er nu een discussie is ontstaan of die obstakels wel moeten blijven liggen. Mercedes noemde de kerbstones "te agressief."

Top tien tweede training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.32,872

2. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,008

3. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,253

4. Fernando Alonso (Alpine): +0,468

5. Charles Leclerc (Ferrari): +0,678

6. Esteban Ocon (Alpine): +0,813

7. Pierre Gasly (AlpaTauri): +0,824

8. Carlos Sainz (Ferrari): +0,826

9. Kimi Raïkkönen (Alfa Romeo): +0,914

10. Lando Norris (McLaren): +0,950

Achter de topteams liet thuisfavoriet Alpine zich goed zien. Fernando Alonso was goed voor de vierde tijd, op ruim vier tienden van Verstappen. Zijn teamgenoot Esteban Ocon, die deze week zijn contract met drie jaar verlengde, klokte de zesde tijd. Daar zat Charles Leclerc in de Ferrari nog tussenin.

Op enkele coureurs die even kort van de baan gingen, waaronder Verstappen, en de gebruikelijke spin van Nikita Mazepin in de Haas na verliep de tweede training zonder grote incidenten.